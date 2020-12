GF Vip, Stefano Bettarini non si ferma e fa causa al Grande Fratello Vip 5

Ennesimo attacco di Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip 5, l’ex calciatore lo annuncia su Instagram: adesso ha fatto causa al reality show.

Stefano Bettarini non demorde e di nuovo si scaglia contro il Grande Fratello Vip 5, annunciando questa volta di aver intrapreso addirittura la via legale: l’ex calciatore ha fatto causa al noto reality show di Canale 5. Ecco che cosa ha dichiarato sui social.

Stefano Bettarini: la rabbia verso il GF Vip

Stefano Bettarini all’interno della Casa del Grande Fratello Vip di giorni ne ha passati ben pochi (solo 3!) ma è dal momento della sua squalifica, avvenuta ormai quasi due mesi fa, che puntualmente attacca gli autori del GF Vip e Alfonso Signorini per i motivi più disparati. Primo fra tutti la sua squalifica, che a suo dire è stata assolutamente ingiusta.

Dopo essersi inizialmente scusato con tutti i telespettatori infatti, l’ex marito di Simona Ventura una volta uscito dal programma e tornato alla propria vita si era reso subito conto che la parola da lui pronunciata ed incriminata come bestemmia, in realtà offensiva non lo era affatto: “Madosca” infatti a suo dire sarebbe stato semplicemente usato come un intercalare tipico del dialetto toscano e non sarebbe stato quindi un valido motivo per squalificare un concorrente dalla Casa del GF Vip.

E da qui il caos: l’ex calciatore infatti ha più volte accusato di incoerenza la quinta edizione del reality show, nella quale si userebbero pesi e provvedimenti diversi a seconda del concorrente, dato che a suo parere sono state lasciate passare affermazioni dette dai concorrenti ben più pesanti della sua.

L’ultimo post su Samantha De Grenet

L’ultima gieffina ad essere additata sui social da Stefano Bettarini è stata Samantha De Grenet, che ha rivolto parole molto offensive alla coinquilina Stefania Orlando. Assolutamente da squalifica, secondo il 48enne, che si è lamentato con i followers su Instagram della poca attenzione degli autori alle frasi della donna che è semplicemente stata ripresa da Alfonso Signorini.

Gli attacchi contro il Grande Fratello

Ma quello contro Samantha De Grenet non è stato un episodio isolato: Bettarini infatti più volte ha accusato sui social il Grande Fratello Vip o semplicemente fatto polemica intorno ad esso. Altri due episodi recenti che hanno fatto scalpore hanno avuto molta risonanza.

Una notizia di solo qualche giorno fa infatti è quella che vede l’ex calciatore scagliarsi contro gli autori del programma a causa dei troppi baci tra persone dello stesso sesso nel reality show, accusa che gli è costata l’appellativo di ‘omofobo’ da parte del web.

Ma non solo, il 48enne ha bonariamente scherzato sulla sconfitta subita dal Grande Fratello Vip 5 lunedì 28 dicembre contro “La Bella e la Bestia”. Il film Disney d’animazione in onda su Rai Uno infatti ha battuto il reality in termini di share.

Stefano Bettarini, la rivelazione: “Sono in causa”

È stato a seguito di un consiglio di un follower di riunirsi con gli altri ‘ingiustamente espulsi’ del GF per fare causa al programma che Bettarini ha rivelato la notizia inaspettata: “Io in causa ci sono già. Come vedete, non sono stato e non verrò più chiamato nei programmi. Le verità sono scomode se escono quando ci sono giochi di potere“.

Inutili quindi la quarantena e la veloce firma del contratto prima di entrare nella Casa: secondo l’ex gieffino qualcuno ha voluto zittirlo a causa di flirt che l’uomo in passato avrebbe avuto segretamente con delle concorrenti nel reality.

Nel mezzo di questa bufera, Alfonso Signorini non ha mai risposto alle accuse a distanza dell’ex concorrente. Che cosa ne penserà?