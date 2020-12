GF Vip, Stefano Bettarini polemica per le sue parole. Il web: “È omofobo”

Stefano Bettarini è di nuovo sotto i riflettori: questa volta a causa delle sue parole è accusato dagli utenti dei social di essere omofobo. Ecco che cosa è successo.

Stefano Bettarini di nuovo torna a puntare il dito contro il Grande Fratello Vip 5 dopo la polemica sollevata per la sua squalifica a causa di una bestemmia pronunciata davanti alle telecamere del famoso reality show di Canale 5. Questa volta l’ex concorrente accusa il reality: “Il troppo stroppia, sempre“, apparendo come un omofobo agli occhi del popolo del web. Ecco che cosa è successo.

La polemica contro il Grande Fratello Vip 5

Dopo la serie di post pubblicati contro la decisione degli autori a proposito della sua squalifica che avevano tanto fatto parlare di lui, l’ex calciatore ha sollevato di nuovo il polverone intorno a sé a causa delle sue parole contenute in alcune storie Instagram.

Stefano Bettarini infatti sul social ha commentato i numerosi baci avvenuti all’interno della casa, scambiati tra due uomini ma anche tra due donne, e lo ha fatto in una maniera poco carina che ha fatto scatenare il web che lo ha accusato di essere omofobo.

Non sarebbero stati solo i baci ad aver infastidito l’ex gieffino, ma anche tutta l’attenzione mediatica intorno a questi. Nelle stories infatti l’ex calciatore ha ripreso alcuni spezzoni del programma Grande Fratello Vip 5 riguardanti le “amicizie speciali” tra Dayane Mello e Adua Del Vesco e quella tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini.

Ma non solo, da bravo omofobo Bettarini ha anche incluso nel suo discorso i bambini e le famiglie a sostegno della propria posizione, arrivando persino a parlare di una fantomatica “lobby” che vorrebbe “forzare” i telespettatori a seguire per forza le vicende gay all’interno della Casa. Sui social ovviamente le affermazioni non sono passate inosservate e gli utenti si sono scatenati furiosi contro di lui.

Le parole di Stefano Bettarini

Bettarini non si ferma e dopo la squalifica è tornato così a dire la sua sul famoso programma televisivo Grande Fratello Vip 5. “Credo che qualcuno ci debba, vi debba delle spiegazioni su ciò che sia politicamente corretto“, ha iniziato a scrivere in una Instagram Story. “Scomparire subito dopo e appena si allude (ridendo e sorridendo) ad “uccelli” e “sc***te”… o peggio, frasi irripetibili sulle donne!” ha poi continuato, forse in riferimento alle frasi definite sessiste pronunciate da Francesco Oppini ormai tanto tempo fa a Flavia Vento e Dayane Mello, che non avevano però causato l’espulsione di Francesco dalla Casa.

“Vogliono forzarci e creare questa lobby. Non si combatte così l’omofobia. Il troppo stroppia sempre“, ha concluso, scrivendo così delle frasi che sono state subito condannate dagli utenti dei social network che lo hanno additato come un omofobo.

In particolare su Twitter sono comparsi tantissimi tweet contenenti screenshot alle sue Instagram Stories incriminate, nelle quali gli utenti hanno espresso la loro contrarietà a ciò che è stato detto dall’ex calciatore e lo hanno avvisato che un atteggiamento del genere è proprio di chi invece omofobo lo è.

Un duro colpo per l’opinione che il pubblico ha di Bettarini anche se probabilmente questa reazione era voluta: in questo modo, ancora, si torna così a parlare di lui.