Vediamo insieme che cosa è successo, quando è arrivato un aereo e Pierpaolo ha creduto che fosse da parte di Elisabetta, ma non sembra così.

Il Grande Fratello Vip ci ha abituati a vari colpi di scena, ed ogni giorno sembra succedere qualcosa, ma questa volta è accaduto qualcosa a Pierpaolo, che forse non gli verrà mai detto, fino a quando non lascerà la casa.

Vediamo meglio insieme di che cosa si tratta, e perché fa riferimento all’aereo che ha ricevuto nei giorni scorsi.

GF Vip Pierpaolo crede che l’aereo sia da parte di Elisabetta: svelata la triste verità

In queste ultime ore, il super amato Pierpaolo Pretelli ha ricevuto un aereo, che è passato sopra la casa, con una particolare scritta a lui dedicata.

Questa cosa è stata davvero molto apprezzata, ed ha cercato di capire chi lo avesse mandato.

Secondo una prima ricostruzione, Pierpaolo, ha pensato che lo avesse mandato la bellissima Elisabetta Gregoraci, che come sappiamo ha abbandonato il gioco per passare il Natale con suo figlio Nathan, dato che il gioco terminerà a Febbraio 2021.

Ma, dopo varie ore, è arrivato in soccorso il fratello di Pierpaolo, che ha svelato chi avesse mandato la misteriosa frase, e purtroppo non è come poteva sembrare.

La frase era la seguente:

“Pierpa vola solo hxma greg”

In questo modo, solitamente, veniva chiamato da Elisabetta, e probabilmente per questo motivo, si è emozionato nel leggere la scritta e i suoi compagni d’avventura lo hanno abbracciato.

Pierpaolo, ha anche ringraziato molto per il gesto, ma in molti hanno iniziato a chiedersi cosa stesse succedendo, e per quale motivo, Elisabetta non avesse pubblicato nulla.

Per questo motivo, i fan di Pierpaolo, hanno provato a contattare il fratello, ovvero Giulio, chiedendo se sapeva chi avesse mandato quell’aereo con la scritta al fratello.

Ed ecco la risposta che ha svelato la triste verità, non è stata Elisabetta ad inviarlo, ma i fan della coppia che era nata sotto il tetto del Gf Vip.

Unico dettaglio, al momento, nessuno ha detto a Pierpaolo che l’aereo non è stato inviato da Elisabetta, chissà se Alfonso Signorini lo rivelerà lunedì sera in diretta.

E voi cosa ne pensate di quanto accaduto, è giusto che sappia chi realmente ha inviato l’aereo?