Arisa ospite a “Da Noi A Ruota Libera” spiega come ha cambiato idea sui ritocchini al suo volto che ha fatto in passato e coglie l’occasione per lanciare un messaggio di body positivity. Ecco le sue parole.

Arisa è stata ospitata in tv nel programma condotto da Francesca Fialdini “Da Noi A Ruota Libera“, in onda tutte le domeniche su Rai 1. La sua particolare intervista è diventata l’occasione per parlare di un argomento che alla cantante ultimamente sta molto a cuore: si tratta del movimento body positivity, che cerca di spingere le persone ad amarsi in tutto e per tutto per come si è, accettando entrambi i propri pregi e i difetti.

Arisa: le infiltrazioni alle labbra

Proprio sul corpo era basata l’intervista alla quale Francesca Fialdini ha sottoposto Arisa: ogni parte del corpo è stata un pretesto per parlare di un argomento diverso. A partire dalla bocca: all’affermazione della conduttrice che le labbra di Arisa sono l’unica parte del suo corpo a non essere originale la cantante ha risposto: “No no, la mia bocca ora è originalissima“.

Arisa ha affermato infatti che a seguito di un lungo periodo di riflessioni a proposito del proprio aspetto fisico (“Se ero bella o se non ero bella, se piacevo o non piacevo“) ha deciso quest’anno di sciogliere tutto e ritornare sui propri passi. Ne ha avuto abbastanza di infiltrazioni a base di acido ialuronico infatti, che, come fa sapere, spesso sono state “caldamente consigliate” a lei dalle altre persone.

Si è raccontata così Arisa nel salotto di “Da Noi A Ruota Libera”, promuovendo un’idea di bellezza che non è quella stereotipata delle copertine patinate.

È stata lei stessa in prima persona a lottare per potersi accettare completamente: “Dopo il 31 agosto sono ritornata a casa, ho capito come muovermi e sono ritornata alla mia faccia originale. Perché volevo ritornare com’ero, non per altro“, ha spiegato alla Fialdini, che con attenzione l’ascoltava.

“Mi piaceva l’idea di vedere come sarebbe stata la mia faccia normale a 38 anni. Mi sono voluta riappropriare della mia persona“, ha continuato Arisa, parlando di come così facendo si sia sentita immediatamente meglio. Anche se questo non esclude, come lei stessa afferma, che magari qualche ritocchino in futuro se lo concederà nuovamente.

Arisa: “Bisogna volersi bene ogni giorno un po’ di più”

Un rapporto di amore e odio quello che Arisa ha con se stessa. Come ha rivelato nell’intervista, infatti, la cantante si ama a giorni alterni, “però il mio pensiero è fare sempre qualcosa per volersi bene ogni giorno“.

Per l’ex concorrente di Sanremo e attuale insegnante ad Amici infatti è molto importante trovare il tempo per dedicare a sé stessi delle attenzioni anche quando farlo sembra molto difficile e non bisogna assolutamente lasciarsi condizionare dagli altri, volendosi bene ogni giorno sempre un po’ di più.

“Io nella vita ho sofferto tanto e solo per colpa mia, ma oggi ho capito che bisogna avere fiducia nel futuro e adesso lotto ogni giorno per amare me stessa e gli altri“, ha fatto sapere all’intervistatrice Francesca Fialdini.

E riguardo la nudità? Arisa non la vede assolutamente in maniera morbosa: “Penso che i corpi siano corpi e che siano tutti belli, perché rappresentano l’identità di una persona“.