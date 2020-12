Elodie, il doppio look che spiazza i follower: “E nel 2021 cambierò ancora”

Elodie ha presentato un doppio look ai suoi follower di Instagram: bellissima come sempre, ha annunciato cambiamenti anche per il 2021

La cantante ha lasciato senza parole i follower di Instagram, con un doppio look che è piaciuto tantissimo. E che ha lasciato l’imbarazzo della scelta. Preferita in entrambe le versioni, la compagna di Marracash è apparsa bellissima, facendo innamorare i suoi ammiratori che da tempo ormai la seguono con grande passione. Sul web l’artista sta riscuotendo un grandissimo successo. C’è da dire che per lei il 2020 è stato un anno molto intenso e che a parta la pandemia Coronavirus, le ha regalato tantissime soddisfazioni nel campo artistico. Non si contano infatti i suoi successi musicali, con la sua voce ed il suo talento che stanno ormai da tempo scalando le classifiche. L’ex allieva di Amici ne ha percorsa di strada, con la popolarità che adesso le arriva da tutte le parti e che l’hanno fatta diventare un personaggio pubblico amato e seguito.

Elodie è diventata una vera star del web, con i suoi post che puntualmente ottengono numeri importanti e che la proiettano tra le protagoniste assolute. Apprezzata come artista, c’è da dire che riesce ad ottenere un grandissimo successo anche per via delle sue qualità fisiche. Oggettivamente parliamo di una bellezza unica che riesce a catturare l’attenzione dei fan soprattutto su Instagram. Nell’ultimo post, che è stato un liberarsi di questo 2020 che per lei ha portato anche dei successi, ha mostrato un doppio look. In riferimento al 2017 ed al 2020 ci sono due diversi tagli di capelli mostrati sul palco. Uno corto e biondo, l’altro castano e mostrato al Festival di Sanremo. Ai follower è piaciuta in entrambe le versioni, con le preferenze che quasi si sono divise nei commenti sotto al post. La provocazione della cantante è arrivata con il 2021, facendo intendere che per lei ci saranno ancora dei cambiamenti. In attesa di conoscerli, abbiamo pubblicato il post sotto per avere un vostro giudizio. Voi come preferite Elodie? Nella versione 2017 o quella più recente del 2020?