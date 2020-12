Belen Rodriguez, la doccia è davvero bollente: “Semplicemente meravigliosa”

Belen Rodriguez ha postato una foto che ha messo in evidenza la sua forte sensualità: la doccia ha infiammato i follower di Instagram

La showgirl argentina ha scatenato le fantasie dei follower di Instagram con una foto che ha evidenziato tutta la sua bellezza e sensualità. Molto presente sui social, sta vivendo una intensa storia d’amore con il parrucchiere napoletano Antonino Spinalbese. Una relazione che è arrivata dopo un periodo burrascoso della sua vita, a seguito della rottura con Stefano De Martino. Un estate difficile per lei che ha cercato in giro per le bellezze dell’Italia di dimenticare tutto e mettersi alle spalle il brutto periodo. Adesso sembra che le cose per lei si siano messe per il meglio, con la tranquillità interiore ritrovata e anche la passione per la nuova storia d’amore che sembra davvero andare a gonfie vele. Intanto continua a rimanere protagonista su Instagram, con post che evidenziano le sue doti fisiche che non passano inosservate.

Belen Rodriguez sa bene come fare per catturare l’attenzione del web. Tantissimi i suoi post che ottengono piogge di like e di commenti da parte di follower che si dicono pazzi di lei. Probabilmente parliamo di uno dei personaggi pubblici più amati sul web ed in televisione. Una donna che dalle prime sue apparizioni ha fatti sognare i fan. Anche con l’ultimo post che ha pubblicato è stata irresistibile per i follower, che si sono scatenati in una serie infinita di commenti ma anche di like di approvazione. Insomma, l’ennesimo successo per lei grazie ad uno scatto che ha mostrato la sua doccia bollente. Con il gioco del vedo non vedo che ha infiammato Instagram. Post che anche stavolta abbiamo pubblicato sotto per lasciare a voi i commenti dopo il clamoroso successo ottenuto sui social. Cosa ne pensate della bellezza argentina sotto la doccia?