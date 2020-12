Karina Cascella provoca i follower: “Domani non avrò il tempo per farlo”

Karina Cascella ha scatenato i follower di IG con un post che ha messo in risalto le sue curve mozzafiato. Foto che ha fatto il giro del web

La showgirl ha trovato il modo di attirare l’attenzione del web su di sé grazie ad un post bollente che ha esaltato la sua bellezza e sensualità. Un modo diverso per augurare a tutti la fine di questo terribile 2020 che ha regalato più dolori che gioie. In primo luogo l’emergenza Coronavirus, ma anche altre criticità che hanno reso l’anno che sta per concludersi tra quelli peggiori della storia recente. Adesso però è tempo di fare bilanci e soprattutto di provare a mettersi il peggio alle spalle, nell’attesa che arrivi questo 2021 e che possa regalare solo buone notizie. E’ quello che si aspetta anche la showgirl che dalla sua Bergamo ha vissuto giorni difficili soprattutto nella prima fase dell’emergenza. Il suo post da un lato ha messo in risalto la sua carica sexy, ma dall’altro è stato un vero e proprio inno all’ottimismo. Scopriamo perché.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

Karina Cascella è un personaggio pubblico molto attivo sui social. Soprattutto su Instagram i suoi post vengono accolti con grande entusiasmo dai suoi fan che esprimono il loro gradimento a suon di like e commenti. Nell’ultimo da poco pubblicato è stata definita irresistibile dai follower, che hanno potuto ammirare le sue curve da capogiro e che hanno lasciato senza parole. “Domani non avrò il tempo di pubblicare foto perché sarò impegnata ai fornelli. Quindi oggi volevo scattare l’ultima foto di quest’anno. Un po’ sexy come piace a me e anche un po’ normale vista la “panzariella” dei pranzi di questi giorni😅. Voi siete messe come me? Ne ho di allenamenti da fare dopo le feste🤣”. L’intimo ha mostrato una scollatura che ha lasciato davvero poco spazio all’immaginazione. Tantissimi i commenti di approvazione dei follower. Post che abbiamo pubblicato sotto, lasciando come sempre a voi i commenti.