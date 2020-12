Raffaella Fico: l’allenamento in palestra è bollente ma scatena forti polemiche

Raffaella Fico ha pubblicato un video su IG mostrando il suo allenamento in palestra: un dettaglio ha scatenato i fan, ma anche le polemiche

Instagram in tilt per il video che ha mostrato l’allenamento della showgirl che ha fatto impazzire i suoi follower. Un sollevamento pesi che ha evidenziato la sua forma fisica perfetta e curve bollenti che non sono passate inosservate. Un dettaglio bollente ha infiammato i suoi fan, ma ci sono state anche delle forti polemiche a seguito della pubblicazione. Spesso al centro dell’attenzione e del gossip, la bellezza napoletana è stata sin dalla relazione con Mario Balotelli spesso sotto i riflettori. Anche qualche giorno fa delle sue dichiarazioni hanno fatto il giro mediatico, anche perché ha parlato di uno dei personaggi del programma del momento. Si tratta del Grade Fratello Vip, con l’ex di Super Mario che ha avuto degli apprezzamenti per Mario Ermito, definendolo “persona che mi stuzzica”. Frase che ovviamente è stata riportata da tutti i giornali.

Raffaella Fico ha da poche settimane chiuso anche la relazione con Giulio Frattini, e adesso si definisce nuovamente single ed in cerca di spensieratezza e divertimento. A “Casa Chi” di Alfonso Signorini si è parlato anche di una possibilità di entrare nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente. Ma queste voci ancora non hanno trovato conferme. Poco fa la showgirl ha fatto nuovamente parlare di se con la pubblicazione del video su Instagram con il suo sollevamento pesi che è stato davvero bollente. In evidenza nelle immagini il suo lato b, ma in generale un fisico perfetto che non è passato inosservato. Curve che hanno fatto sognare i follower e che hanno trovato l’approvazione a suon di like e di commenti. Ma ci sono state per lei anche delle critiche. Qualcuno infatti ha scritto: “In un periodo difficile come questo come si fa a postare delle immagini di palestre quando queste attività sono chiuse? O queste regole non valgono per tutti?”. E voi, cosa ne pensate? Ha sbagliato la showgirl a postare queste immagini?