Continua la lite tra Giulia Salemi e Dayane Mello. La bella influencer si è offesa per i commenti sulla sua storia d’amore con Pirepaolo Pretelli e stamattina ha voluto chiarire le cose con la brasiliana.

Iera sera Alfonso Signorini ha voluto sapere cosa ne pensasse Dayane Mello della relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La storia d’amore appena iniziata tra i due coinquilini sta creando molto scompiglio all’interno della casa e sono tanti i concorrenti che pensano sia solo un gioco. In prima linea c’è Dayanne Mello che ieri sera durante la diretta del GF Vip ha confessato che secondo lei la storia tra i due sarebbe solo una montatura per attirare l’attenzione del pubblico. Secondo la brasiliana la nuova storia d’amore sarebbe un copione già visto, riferendosi al corteggiamento di Pierpaolo ad Elisabetta Gregoraci. Effettivamente la stessa Elisabetta ieri sera ha confermato che gli atteggiamenti di Pierpaolo verso Giulia sarebbero un copia e incolla di come si comportava con lei. La ex moglie di Briatore è sembrata parecchio seccata e ha dichiarato di essere molto felice di aver messo i famosi paletti nella loro relazione. Pierpaolo si è comportato come un giovane innamorato per poi dimenticarla in poche ore.

Durante la discussione in diretta Dayane ha ribadito che secondo lei la storia tra Pierpaolo e Giulia Salemi è solo una presa in giro da parte di entrambi probabilmente per restare più a lungo dentro la casa. Stamattina Giulia ha voluto affrontare l’ex amica per chiarire la situazione e sono volate scintille. Secondo la Salemi, Dayane sarebbe solo gelosa della sua relazione con Pierpaolo. L’influencer la accusa di essere la prima che avrebbe voluto avere una relazione dentro la casa ma dopo averci provato con ben tre persone diverse e aver ricevuto un secco rifiuto da tutti ci avrebbe rinunciato e ora sarebbe gelosa di lei.

La Salemi si riferisce probabilmente alle attenzioni speciali di Dayane verso Francesco Oppini, Filippo Nardi e Enock. Dayane non ci sta e chiarisce che se è single e solo per una sua decisione. Dopo un lungo discorso pare che le due non abbiano trovato nessun punto di incontro e resta guerra aperta. Si salvi chi può!