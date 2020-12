Finalmente online il nuovo programma condotto da Giulia De Lellis e Gemma Galgani: Giortì. Dal 24 dicembre su Mediaset Play e WittyTV sono disponibili tutte le 10 puntate che compongono il docureality.

Finalmente online il nuovo programma condotto da Giulia De Lellis e Gemma Galgani: Giortì. Dal 24 dicembre su Mediaset Play e WittyTV sono disponibili tutte le 10 puntate che compongono il docureality. L’attesa è ormai finita: Mediaset ha annunciato la messa in onda del programma prodotto da Fascino Pgt e mediaMai che accompagnerà il pubblico e i fan delle protagoniste nelle organizzazioni degli eventi più incredibili d’Italia, registrato quando ancora era possibile abbracciarsi festeggiare senza restrizioni. Gemma e Giulia infatti racconteranno le storie dei loro protagonisti, dai matrimoni, ai compleanni, alle emozioni, le ansie e le gioie: tutto ciò he si cela dietro l’organizzazione di un grande evento. A condurre questo viaggio saranno appunto due donne molto amate dal pubblico di Mediaset: Gemma Galgani e Giulia De Lellis.

Giortì vuole essere un docureality che racconta, tramite le emozioni di Giulia e Gemma, i festeggiamenti degli italiani: perché dietro ogni festa c’è sempre una storia da racontare. Dai matrimoni ai compleanni alle feste a tema, Giulia De Lellis e Gemma Galgani viaggiando da Nord a Sud della Penisola, mostreranno cosa si nasconde dietro la preparazione, le attese, di ogni celebrazione.

Le due donne avevano già condiviso insieme un’esperienza che le ha fatte unire a tal punto da voler intraprendere questo viaggio. Annunciato già dall’estate 2019,il programma è ora finalmente online. Tutte le dieci puntate del docureality sono disponibili dal 24 dicembre su Mediaset Play e su Witty Tv in una speciale ed inedita modalità cofanetto. In questi episodi infatti troveremo anche vecchi volti già conosciuti dal pubblico della De Filippi come Alessandra De Angelis che affiderà alle telecamere di Giortì i preparativi per organizzare una festa a sorpresa al marito Emanuele. Storie fuori dal comune che raccontano una straordinaria voglia di festeggiare: questi gli ingredienti segreti per gli eventi raccontati da Giortì – che in greco significa proprio “festa”. Così, il pubblico conoscerà la storia di Carla, una ragazza di origini filippine che festeggerà i suoi 18 anni con il tradizionale “debut”, oppure vivrà lo stupore della festa a sorpresa organizzata dall’ex concorrente di Temptation Island Alessandra per il marito Emanuele. E ci sarà anche la coinvolgente unione civile tra Giovanni, regista e noto esponente della comunità LGBT, ed il suo compagno Damiano.