Sara Tommasi, matrimonio in arrivo: chi è il promesso sposo?

È ormai ufficiale, Sara Tommasi si sposerà: il matrimonio si terrà tra tre mesi, in primavera. La notizia ha stupito tutti sui social.

È arrivato il momento: dopo l’annuncio del matrimonio con Andrea Dipré di qualche anno fa, mai andato in porto, adesso pare che Sara Tommasi si sposerà veramente! Ad annunciarlo è Roberto Alessi su “Libero Quotidiano”, che ha anche svelato la data e il nome del promesso sposo.

Il trascorso difficile di Sara Tommasi

Finalmente sembra che il peggio sia passato. Nel corso della sua vita infatti Sara Tommasi ne ha passate davvero tante: dopo la sua partecipazione alla quarta edizione dell’Isola dei Famosi che le ha portato grande notorietà, la sua vita è stata un continuo susseguirsi di alti e bassi. La showgirl è appena riuscita a superare un periodo buio, caratterizzato da droga, film per adulti e depressione. Non solo, la Tommasi ha anche subito varie violenze da parte di uomini mentre si trovava sotto l’effetto di stupefacenti.

Uno in particolare aveva fatto a suo tempo notizia: si tratta del suo manager e compagno di allora, Fabrizio Chinaglia che, secondo l’ipotesi di accusa, tra l’agosto e il settembre 2013 l’aveva costretta ad assumere droga e colpita alla testa. Non solo, approfittando delle psicosi e del suo disturbo borderline della personalità l’uomo l’aveva anche costretta a fare sesso, facendole presente che aveva una pistola e che conosceva dei malavitosi. Le accuse sono state poi tutte cancellate e Chinaglia è stato assolto da tutti i capi di imputazione perché “il fatto non sussiste” dal Tribunale di Milano.

Ma fortunatamente l’ultima notizia che sta facendo il giro del web e che la riguarda è positiva: presto si sposerà, e Sara stessa lo conferma condividendo tra le stories del proprio profilo Instagram le notizie che annunciano il suo imminente matrimonio.

Sara Tommasi si sposa

La notizia sorprendente delle ultime ore è che per Sara Tommasi c’è un matrimonio in vista: si sposerà a breve con il suo manager, Antonio Orso. La data decisa dai due è il prossimo 21 marzo. L’annuncio è trapelato tra le pagine di “Libero Quotidiano”, da un’indiscrezione di Roberto Alessi. La showgirl sposerà il proprio agente tra meno di tre mesi: una scelta particolare, quella di mantenere nascosta la notizia fino a così poco tempo prima della data delle nozze.

Come spiega Alessi, Sara è fortunatamente molto diversa dal personaggio a cui aveva abituato il pubblico negli ultimi tempi: è adesso infatti una persona decisamente cambiata rispetto al passato, con una ritrovata serenità grazie anche dai suoi cari che la circondano di affetto, primi fra tutti la sua famiglia e il suo promesso sposo.

Per evitare che ad altre donne possa succedere quello che a lei è successo in passato, Sara Tommasi è diventata un’attivista in prima persona nella lotta alla violenza sulle donne, incidendo persino due pezzi musicali nei quali presta la sua voce per raccogliere fondi che saranno poi interamente destinati all’associazione “Movimento contro ogni violenza sulle donne”.