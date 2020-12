Maria Teresa Ruta stabilisce un nuovo record nella storia del Gf Vip, mai nessuno prima di lei lo aveva raggiunto, ecco cosa ha fatto

Maria Teresa Ruta è sicuramente una delle concorrenti più amate dai telespettatori del Gf Vip, soprattutto per il suo carattere esuberante e per la sua sincerità, all’interno della casa ha un ruolo particolare, oltre ad occuparsi della cucina la Ruta è come se fosse la madre di tutti i concorrenti più giovani, infatti non manca mai un consiglio o una carezza verso chi ne ha bisogno, ma proprio ieri sera è spuntato un dettaglio clamoroso, la gieffina avrebbe raggiunto un nuovo record mai accaduto nella storia del Gf Vip, ecco di cosa si tratta.

Leggi anche->Raffaella Carrà shock in diretta: “Non va benissimo”- svelato cosa succede

Maria Teresa Ruta, nuovo record nella storia del Gf Vip “sono diventata maggiorenne”

Come dicevamo Maria Teresa è una delle concorrenti più amate dal pubblico appassionato del reality, grazie alla sua simpatia ha conquisto il cuore di tutti i telespettatori, sicuramente all’interno della casa ha qualche nemico con cui ogni tanto discute ma poi sentendosi in colpa cerca sempre di riappacificarsi, per questo motivo in quasi tutte le puntate la Ruta è finita al televoto, ma i telespettatori non potendo fare a meno di lei nella casa, l’hanno sempre salvata.

Proprio ieri sera Maria Teresa ha ricevuto una notizia straordinaria, infatti la conduttrice avrebbe stabilito il nuovo record di nomination salvandosi ogni volta, infatti ieri quando Alfonso Signorini le ha comunicato di essere ancora in gioco lei ha esclamato “sono diventata maggiorenne” perché questa è stata la 18esima volta in cui ha superato le nomination.

Quindi la famosa conduttrice sarebbe la prima nella storia del Gf Vip ad aver vinto più nomination rispetto a tutte le edizioni passate, sicuramente è un traguardo molto importate per Maria Teresa, che le fa capire di essere molto apprezzata dai suoi fan che non pensano minimamente a farla uscire dalla casa più spiata d’Italia.

Leggi anche->Diletta Leotta distesa sul divano: i follower “Lo zoom funziona ancora bene”

Ad oggi la Ruta è una delle concorrenti più forti all’interno della casa, ma i vipponi non demordono, voglio mandarla a casa e per questo in quasi tutte le puntate cercano di mandarla al televoto, ma con scarsi risultati, vedremo se nelle prossime puntate Maria Teresa supererà ancora di più il record ottenuto fino ad oggi.