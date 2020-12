Jennifer Aniston attaccata sui social, fan offesi per un addobbo di Natale a tema Covid

Jennifer Aniston nella bufera per un addobbo di Natale a tema Covid, sui social è stata attaccata pesantemente dai suoi fan per aver mostrato le sue decorazioni “sei insensibile”, ecco cosa è successo

Jennifer Aniston nelle ultime ore è stata pesantemente criticata per ave condiviso con i suoi followers il suo particolare addobbo di Natale a tema Covid, l’attrice ha voluto mostrare il suo nuovo medaglione che ha orgogliosamente appeso all’albero ma la decorazione non è affatto piaciuta ai suoi fan che l’hanno aggredita immediatamente, ecco cosa è successo.

L’attrice per queste feste Natalizie ha creato alcuni addobbi di Natale, in particolare la Aniston ha voluto mostrare ai suoi fan quello più particolare, si tratta di un tondo di legno con sopra una scritta incisa, l’oggetto in questione ha indignato moltissime persone che si sono sentite offese per la frase sopra ovvero “la nostra prima pandemia-2020” , i fan hanno visto in questo gesto come se l’attrice volesse celebrare la pandemia mondiale che tutto il mondo sta vivendo e che ha ucciso moltissime persone, alcuni hanno intuito da questo gesto come se Jennifer auspicasse a una seconda ondata e quindi in un’altra ricaduta, qui sotto la foto in questione.

Moltissimi su Twitter hanno iniziato ad attaccare l’attrice per questo gesto di cattivo gusto, incolpandola di fare dell’ironia su un tema delicato come questo, soprattutto in rispetto delle vittime e dei parenti che hanno subito enormi perdite e che stanno ancora piangendo i loro cari scomparsi, un fan le ha scritto “Qual è la ragione di questo gesto? In più, lei si comporta come se dovessimo affrontare altre ondate. Il primo sbaglio della nostra ragazza, sarà meglio che sia anche l’ultimo” come per dire che di solito la Aniston non è una che fa scivoloni di questo genere, probabilmente molti suoi follower ci sono rimasti male proprio perché non si aspettavano un tale gesto da parte sua.

Un altro fan ha voluto mandare un messaggio a Jennifer facendole capire di non essere d’accordo con il suo addobbo natalizio “mi spiace, ma è davvero insensibile mettere un ornamento che ricorda la pandemia 2020. Vite innocenti sono state perse a causa di questo virus. Non dovremmo celebrare questa m***a. Puoi fare di meglio, Jennifer”

Just because u like a celebrity, doesn’t mean u should not hold them accountable. I’m sorry but that’s so insensitive to put an ornament saying “pandemic 2020”. Innocent lives were lost because of this pandemic. We’re not going to celebrate this shit. Do better Jennifer Aniston — Melissa (@sassy_mel) December 26, 2020

Altri fan invece hanno cercato di difenderla dicendo che si è sempre battuta per far rispettare le norme anti-covid convincendo i suoi followers ad utilizzare sempre la mascherina e che ora quindi non ha senso fare polemica su un oggetto, vedendo come si è sempre comportata per far valere le sue posizioni, insomma ancora una volta gli utenti si dividono dicendo, senza peli sulla lingua, quello che pensano.

Probabilmente l’intento di Jennifer non era quello di far esplodere una dibattito mediatico sulla sua decorazione, ma ogni gesto prevede una reazione, come in questo caso moltissimi suoi fan si sono ricreduti sulla sua persona, speriamo che riuscirà a spiegare il motivo di tale gesto per ritornare a essere una tra le attrici più amate.