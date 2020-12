Elisa Isoardi, frecciatina a Raimondo Todaro? “Grazie a chi mi ha fatto del male”

Elisa Isoardi ha festeggiato il compleanno il 27 dicembre insieme alla zia Gabriella. La conduttrice ha avuto messaggi proprio per tutti

La conduttrice ha pubblicato una serie di storie su Instagram nelle ultime ore, anche in occasione del suo compleanno. Il 27 dicembre scorso l’ex compagna di Matteo Salvini ha compiuto 38 anni, ed in compagnia di zia Gabriella ha lanciato una serie di messaggi a tutte le persone che l’hanno accompagnata in questi mesi. Uno in particolare ha lasciato qualche perplessità. Una frase che non è passata inosservata e che ha scatenato una serie di reazioni non solo tra i suoi follower. La sue performance a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci, si sono chiuse con un pizzico di amaro in bocca. Sia per il quarto posto finale che per la fine della sua relazione con il maestro Raimondo Todaro, suo compagno di avventura a Ballando e forse non solo. Tra i due infatti si notava una forte complicità, che non è andata oltre ad una amicizia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi ci sarà rimasta male a sapere che Raimondo Todaro ha già un nuovo amore, confermando che tra i due non si è andati oltre all’amicizia dovuta al programma. In questi giorni caratterizzati dall’emergenza Coronavirus l’ex conduttrice de La Prova del cuoco è stata molto attiva sui social, soprattutto su Instagram. Dove ha aggiornato i follower anche sugli aspetti della vita privata, e anche sulle feste natalizie e di fine anno. Insomma, una presenza costante per i suoi fan che restano sempre aggiornati sulle iniziative della conduttrice che ormai è diventata un personaggio pubblico di primo livello. Tanti sono infatti i suoi post che ricevono l’affetto del pubblico. Come detto sopra, alcune frasi pronunciate nel giorno del suo compleanno non sono passate inosservate. Soprattutto quel “grazie anche a chi mi ha fatto del male” è sembrato un sassolino dalle scarpe che si è voluta togliere nei confronti dell’ex compagno di gara a Ballando. Voi cosa ne pensate? A chi si riferisce la conduttrice?