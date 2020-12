Avanti un altro, la grande emozione di Claudia Ruggeri: “Tutto merito vostro”

Avanti un altro: la showgirl ha raggiunto un traguardo importante della sua carriera artistica ed ha voluto ringraziare tutti i suoi follower. Scopriamo di cosa si tratta

Un traguardo importante per la showgirl, che resta uno dei personaggi principali della trasmissione di Paolo Bonolis, che quest’anno comincerà con qualche mese di ritardo a causa dell’emergenza Coronavirus che ha stravolto non solo le vite e le abitudini degli italiani ma anche i palinsesti televisivi. Per rivedere in televisione le bellezze del programma, che oltre alla cognata di Bonolis annovera tra le altre anche Sara Croce e Maria Mazza, bisognerà aspettare perlomeno febbraio. Dopo la fine del Grande Fratello Vip si darà il via alla fortunata trasmissione che sta facendo già salire l’attesa tra i follower. La showgirl intanto, così come le sue colleghe, non smette di farsi ammirare sul web, a suon di scatti bollenti, ma anche video, che mettono in evidenza la sua bellezza e sensualità. In queste ore ha voluto mostrare al pubblico del web la sua felicità per il raggiungimento di un traguardo importante, che la proietta di diritto tra i personaggi più seguiti su Instagram.

In attesa di Avanti un altro, Claudia Ruggeri ha postato una foto poco fa che ha mostrato il suo obiettivo raggiunto nelle ultime ore. Si tratta della sua popolarità su Instagram, con il raggiungimento dell’importante numero di un milione di follower. Che per lei rappresenta un numero reale in quanto il suo gradimento sui social cresce a dismisura con il passare delle settimane. Il commento al post che l’ha mostrata sorridente e felice è stato: “1 MILIONE 🎉 Un brindisi virtuale per festeggiare con tutti voi che mi seguite con tanto affetto ☺ siete davvero tanti 🖤 Grazieeee 😘”. Tanti i messaggi dei follower che si sono complimentati con lei e che hanno espresso il loro compiacimento nei suoi confronti. Il brindisi virtuale con i follower con il calice di vino rosso ha mostrato la sua felicità. “Sempre bellissima, una donna speciale” il commento di molti follower. Foto che abbiamo pubblicato sotto, lasciando a voi i commenti.