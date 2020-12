Vediamo insieme la recentissima fotografia che ha pubblicato in queste ultime ore, Jasmine Carrisi, sul suo profilo social di Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

Lei è la bellissima figlia del famoso cantante Al Bano, stiamo parlando di Jasmine Carrisi, che si è fatta conoscere anche per la sua recente partecipazione al programma The Voice come giudice.

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato in queste ultime ore

Jasmine Carrisi: chi è l’ombra che si vede nella fotografia, tutte le notizie dal web

Una delle bellissime figlie del famoso cantante Al Bano, è Jasmine Carrisi, che in questi ultimi mesi si è fatta conoscere al grande pubblico, per via della sua passione e carriera per la musica.

Ha iniziato con il suo primo singolo, Ego, che nel giro di pochissimo tempo è diventato un grandissimo successo, specialmente nel pubblico più giovane.

Jasmine, ha anche partecipato e concluso la sua partecipazione, insieme a papà Al Bano, come giudice del programma The Voice Senior.

In molti avevano criticato la giovane, o meglio Al Bano, che aveva fatto entrare in giuria la figlia, anche se aveva poche conoscenze musicali, ma con il passare delle puntate, ha fatto breccia nel cuore di molti telespettatori, mostrando la sua conoscenza musicale.

Ma torniamo alla fotografia che Jasmine ha pubblicato in queste ultime ore, sul suo profilo social di Instagram.

Possiamo vederla, in piedi vicino ad una palazzina, che indossa un abbigliamento sportivo, indossando un jeans strappato ed una felpa grigia.

Ma quello che si nota è una sagoma che probabilmente sta effettuando la fotografia, di chi si tratta?

Dal web si vocifera che sia il suo fidanzato, ovvero Alessandro Greco, un ragazzo di cui si hanno poche informazioni, si dovrebbero essere conosciuti sui banchi di scuola

Ma poi si era diffusa la voce che i due ragazzi non era più fidanzati, quindi, chi sarà ad aver scattato la fotografia?

Secondo voi, è stato il Alessandro Greco, oppure qualche altra persona? E dove è stata scattata?