Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la bella Bianca Guaccero sul suo passato, che nessuno si sarebbe mai immaginato, o quasi.

Lei é una bellissima presentatrice e donna del mondo dello spettacolo, stiamo parlando di Bianca Guaccero.

Vediamo insieme che confessione privata ha fatto sul suo passato da ragazza.

Bianca Guaccero: arriva la confessione che nessuno si aspettava sul suo passato

Per il momento, il programma che conduce non va in onda, ma solamente per la pausa delle vacanze natalizie, e non come era successo nelle settimane precedenti per un problema con un tutorial ritenuto offensivo per il pubblico.

Come molti di noi, la bellissima Bianca Guaccero, sta trascorrendo questi giorni di festa in compagnia della sua famiglia, ma di recente ha fatto una particolare dichiarazione sul suo passato.

Ha pubblicato, infatti, sul suo profilo social di Instagram, l’immagine di un film, e per la precisione è Labyrinth del 1986 dove gli attori principali sono Jennifer Connelly e David Bowie.

Bianca, accanto alla didascalia ha scritto le seguenti parole:

“Solo per intenditori…il film della mia infanzia. Chi non si è mai innamorata di David Bowie?”

Sicuramente, moltissime ragazze, dell’età di Bianca hanno subito lo stesso fascino del bellissimo attore e cantante.

Per quanto riguarda invece, le festività natalizie, che come sappiamo quest’anno sono davvero particolari rispetto allo scorso anno, Bianca ha dichiarato che bisogna far vivere ai bambini il natale con tutta l’atmosfera possibile e la magia, e non servono troppe persone ma la fantasia.

Il programma Detto fatto, tornerà nuovamente in onda il 4 gennaio, e sicuramente si saranno molte novità ad attenderci.

E voi cosa ne pensate della confessione, di un amore giovanile, e sicuramente impossibile, da parte di Bianca Guaccero verso David Bowie? Chi era il vostro cantante o attore preferito quando eravate giovani?