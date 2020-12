Elettra Lamborghini in costume sulla neve. Afrojack: “Tu sei davvero pazza”

Elettra Lamborghini ha pubblicato delle Instagram Stories, tra queste la cantante ed influencer si diverte in costume con i piedi nella neve. Le perplessità di Afrojack

La coppia di freschi sposi si sta godendo un periodo di relax e vacanza in uno splendido scenario invernale. Tra neve e sauna i due si godono questi giorni di fine anno felici e spensierati. Ma la cantante ed influencer non smette mai di tenere compagnia ai suoi follower con una serie infinita di storie su Instagram. In alcune di queste ha fatto arrabbiare Afrojack per via di un suo comportamento che è sembrato davvero folle. Tutto documentato da una storia che ha lasciato senza parole. La bellezza bolognese non è nuova a trovate sensazionali che lasciano sbalorditi i fan, soprattutto su Instagram la sua voglia di tenere aggiornati resta alta. E così capita spesso di scatenare la passione dei follower nei suoi confronti che impazziscono per le sue curve e per la sua bellezza. Ma anche per un carattere sempre allegro e spensierato. E’ questa probabilmente la qualità principale apprezzata dal web, con i suoi fan che hanno imparato ad amarla da tempo e come detto non solo per le qualità fisiche che comunque non passano inosservate. Scopriamo cosa ha fatto arrabbiare Afrojack che in ogni caso asseconda le azioni della moglie che ama così come appare sul web.

Elettra Lamborghini rimane una delle protagoniste assolute di Instagram. Con 6,4 milioni di follower resta tra i personaggi principali del web, con post ma soprattutto storie che lasciano spesso senza parole. In questi giorni di vacanza insieme al marito Afrojack non ha smesso di stupire per le trovate che riesce a mettere in atto anche in condizioni proibitive. Cosa ha fatto questa volta la bellezza bolognese? Come testimoniano i video che abbiamo pubblicato sopra e sotto, la cantante ed influencer ha messo in pratica un azione davvero stravagante. Mentre era in sauna all’aperto in una vasca insieme ad Afrojack, ha deciso di uscire in costume e piedi nudi camminando tra la neve prima di sedersi a terra. “Tu sei pazza” ha commentato Afrojack che poi è stato colpito da una serie di palle di neve dalla moglie che si è divertita nel vedere il marito infreddolito e terrorizzato dalla sua azione. La coppia da settembre ha deciso di diventare marito e moglie. A causa dell’emergenza Coronavirus il loro viaggio di nozze, tra divieti e restrizioni, si è svolto a tappe. Ora i due si rilassano in attesa di Capodanno e si divertono a modo loro. In ogni caso abbiamo pubblicato i video della coppia, e anche questa volta abbiamo lasciato a voi ogni commento. Cosa ne pensate di questa ennesima trovata della cantante ed influencer? E soprattutto, voi lo fareste?