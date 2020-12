Caterina Balivo sceglie l’outfit per Capodanno: “Domani tutti a casa mia”

Caterina Balivo ha pubblicato un video esilarante su Instagram dove chiede ai suoi follower quale sia l’outfit giusto per Capodanno

La conduttrice resta uno dei personaggi più apprezzati ed amati dal pubblico. Anche se ha dato una delusione ai suoi fan della televisione, con la decisione di prendersi una pausa dal lavoro, sui social rimane al top delle preferenze dei follower. Soprattutto su Instagram la sua popolarità resta fortissima, sua per le sue doti fisiche che caratteriali. Infatti parliamo di una donna bella e sensuale, ma anche simpatica ed in grado di lasciare senza parole i suoi fan. Come detto la quarantenne napoletana con l’arrivo dell’emergenza Coronavirus ha deciso di prendersi una pausa dagli impegni lavorativi. Una sorta di anno sabbatico per dedicarsi alla famiglia ed agli affetti personali. Non se l’è sentita di andare avanti. Anche se voci dal mondo dello spettacolo la vedono in prima linea nella sostituzione di Mara Venier alla guida di Domenica In. In attesa di novità su questo fronte, ma soprattutto di conoscere la decisione definitiva di Zia Mara, la bellezza partenopea si diverte su Instagram nelle vesti di influencer. Appellativo che le calzerebbe a pennello anche perché i numeri che produce sono di tutto rispetto considerando anche la passione dei follower che non si perdono nessun post che pubblica. Infatti in modo scherzoso qualche fan le ha scritto: “Torna in tv che sei brava, ne abbiamo sin troppi di influencer”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina Balivo è molto attiva sui social. In effetti sta riscoprendo in queste settimane a casa una nuova passione. Che la porta ad essere una delle donne più cliccate del web. Soprattutto su Instagram è presente con cadenza giornaliera. Per questo i fan la apprezzano tantissimo, perché riesce a trattare con estrema disinvoltura anche temi di interesse generale. Regalando batture e sorrisi anche in questi giorni di festa. Lo ha fatto per il Natale, si è ripetuta poco fa con un video in occasione della fine dell’anno che ci porterà a cestinare questo 2020 che non ha offerto così tante belle notizie a tutti gli italiani. Con la leggerezza che contraddistingue il suo carattere e la sensualità che da tempo ha colpito i follower, ha presentato un video su Instagram per chiedere ai suoi follower quale outfit scegliere per la serata di domani sera. La notte di San Silvestro sarà molto diversa dal solito, ma allo stesso tempo è stata esilarante nel messaggio che ha scritto come didascalia al video: “#Capodanno2021: tutti a casa, ma con quale mise?

A voi la scelta! ☺️😘 #caterinabalivo #caterinasecrets“. I follower hanno preso d’assalto il video che in pochi minuti ha raggiunto numeri record in quanto a visualizzazione ma anche like e commenti. Video postato sotto, voi quale mise consigliate alla conduttrice?