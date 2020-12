Rosalinda Celentano, la decisione che ha addolorato i fan: “Addio per sempre”

Rosalinda Celentano ha lasciato senza parole i follower di Instagram per una sua decisione drastica e improvvisa. Scopriamo di cosa si tratta

La figlia del grande Adriano e Claudia Mori ha lasciato senza parole i suoi fan. Che non si aspettavano di sicuro una presa di posizione così netta e drastica. In effetti si tratta di una sua volontà che è arrivata all’indomani della sua esperienza nel programma di Milly Carlucci “Ballando con le stelle”. Partecipazione che le ha dato tante soddisfazioni in coppia con Tina Hoffmann. La coppia ha regalato davvero tante emozioni al pubblico, con le storie delle protagoniste che hanno fatto sognare insieme al ballo tutti i fan. La 52enne romana non ha mai nascosto la sua omosessualità, anche con interviste che hanno fatto scalpore. Ha raccontato infatti in passato anche le sue esperienze sessuali insieme a note attrici come Asia Argento e Monica Bellucci. Così come non ha voluto nascondere la sua malattia. Quel tumore scoperto a 47 anni e che le ha cambiato la vita, anche con operazioni che hanno mostrato dei segni indelebili sul suo corpo.

Rosalinda Celentano è un personaggio amatissimo dal pubblico. Non solo di quello televisivo ma anche di quello del web. Infatti le sue performance a Ballando con le stelle sono state molto apprezzate dai follower di Instagram. Che la preferiscono ad altri personaggi non solo per la sua bravura ed il suo carattere schietto, ma anche per le storie private che non ha mai nascosto. Ma soprattutto per le tante sofferenze e le difficoltà che ha dovuto affrontare e superare nel corso degli anni. Come abbiamo anticipato sopra, c’è stata una decisione drastica per lei. Quella di abbandonare i social e soprattutto Instagram. “Tra l’antico e il moderno ho Sempre preferito la ceralacca in Eterno. Ci ho provato, ma Instagram non fa proprio per me!”. GRAZIE di CUORE per aver CONDIVISO a Vostro modo, Un Arrivederci strettissimo”. Un post che non lascia spazio alle interpretazioni, e come sempre accade nelle scelte che ha preso nella sua vita, è argomentato con una precisione infallibile. Senza lasciare nel dubbio. Cosa ne pensate di questa decisione che la figlia del grande Adriano e Claudia Mori ha preso?