Paolo Brosio, rivelazioni hot sulla fidanzata 22enne “tra noi qualcosa di forte”

Paolo Brosio confessioni intime sul rapporto con la giovane fidanzata, Maria Laura, secondo quanto riportato dal giornalista tra i due ci sarebbe stata una forte passione fisica, scopriamo cosa ha raccontato

Paolo Brosio ritorna a far parlare della sua giovane fidanzata, Maria Laura, la loro storia è ormai al centro dell’attenzione per diverse polemiche, soprattutto per la grande differenza di età tra i due, infatti Maria Laura ha solo 22 anni mentre Paolo ha ben 64 anni, ovviamente la nuova coppia è stata più volte nel programma di Barbara D’urso e in più di un occasione sono stati attaccati per questo motivo, ma soprattutto perché la fidanzata di Brosio più volte è stata messa sotto accusa, il motivo? starebbe con lui solo per visibilità e per far accrescere i suoi followers su Instagram, Paolo comunque crede che il sentimento di Maria Laura sia reale e a proposito della loro intimità si è lasciato sfuggire qualche affermazione, scopriamo cosa ha detto.

Paolo Brosio sul rapporto intimo con la giovane fidanzata “c’è stata una forte passione”

La stravagante coppia è sempre stata fortemente criticata ma non per questo Maria Laura Brosio si sono nascosti, anzi non hanno mai mancato una puntata da Barbara D’urso, ormai sono ospiti fissi e entrambi più volte hanno fatto confessioni scioccanti per dimostrare che il loro è un amore sincero e non solo per apparire in tv, come pensano in molto, l’ultima delle rivelazioni scottati è stata quella di Paolo dicendo “all’inizio c’è stata una forte passione” il giornalista si è lasciato andare a questo commento dopo che insistentemente alcuni ospiti cercavano di indagare sulla loro vita sessuale confermando che tra loro non c’è mai stato nessun rapporto intimo.

Brosio probabilmente preso dalla foga di non passare come maschio dominante ha detto queste parole per far capire che tra loro qualcosa è successo, infatti ha anche aggiunto “all’inizio tra noi è scoppiata una passione molto forte, adesso stiamo riflettendo” alcuni hanno ipotizzato che Maria Laura abbia dato il contentino iniziale per poi staccarsi da lui, infatti dopo queste insianuzioni Paolo si è irrigiditi e ha detto “sono affari miei se faccio sesso con la fidanzata, tra noi c’è un profondo legame, faremo l’albero di Natale insieme“.

Per la maggior parte degli ospiti di Barbara D’Urso la coppia starebbe fingendo e in particolare la 22enne starebbe usando il nome di Brosio solo per fare qualche ospitata televisiva e farsi vedere, per il momento non ci sono certezze, se non la macchina della verità che ha rivelato ciò che tutti pensano di Maria Laura, scopriremo se con il passare del tempo queste rivelazioni saranno confermate oppure no.