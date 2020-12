Vediamo insieme che cosa è successo ieri sera nel confronto tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, dove sono volate parole precise.

Ieri sera, la puntata in diretta del Grande Fratello Vip, è stata davvero molto intensa e particolare, e finalmente c’è stato il chiarimento tra Andrea Zelletta e la sua fidanza, Natalia Paragoni.

Vediamo meglio insieme che cosa è successo.

Gf Vip: Andrea Zellette si scaglia contro Natalia Paragoni “Sei folle”

Il Natale che abbiamo appena lasciato alle spalle, è stato particolarmente duro per uno dei concorrenti del Grande fratello vip, stiamo parlando di Andrea Zelletta.

LEGGI ANCHE —-> TERESA LANGELLA IRRESISTIBILE: MOSTRA L’INTIMO SOTTO IL CAPPOTTO MENTRE NEVICA

Il ragazzo ha ricevuto un regalo, ma soprattutto un biglietto davvero molto particolare e conciso da parte della sua fidanzata Natalia Paragoni.

Nella puntata andata in onda ieri sera del Grande Fratello, Andrea e Natalia, hanno avuto, un confronto diretto, dove la bella ragazza ha spiegato cosa volesse dire quel messaggio.

Andrea, per chi non lo sapesse, ha ricevuto una scatola con dentro la scatola dell’anello, il profumo ed un elastico per capelli.

Appena i due ragazzi si sono visti, Andrea Zelletta ha dichiarato le seguenti parole:

LEGGI ANCHE —-> GF VIP, STEFANO BETTARINI POLEMICHE PER LE SUE PAROLE. IL WEB “E’ OMOFOBO”

“Ma cosa ti preoccupi qua? Perché sei folle così. So bene come sei fatta”

Poi è toccato alla bella Natalia, che ha dichiarato che il suo regalo era un qualcosa per fargli rivivere i bei momenti passati insieme.

Per quanto riguarda il biglietto, che era accanto, ha continuato dicendo che doveva essere conciso come richiesto dalla produzione.

Gli ha ricordato di non fumare, e che sente moltissimo la sua mancanza, e per concludere ha dichiarato che è molto orgogliosa di Andrea, e che lo ama moltissimo.

Quindi, per il momento, sembra essere tornato il sereno nella coppia formata da Andrea e Natalia, ed i prossimi giorni per il bel ragazzo saranno sicuramente più tranquilli di quelli appena passati.

E voi cosa ne pensate di questa bellissima coppia di giovani ragazzi, ovvero Andrea e Natalia? Vi ha convinto la spiegazione del regalo da parte di lei?