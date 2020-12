Fabio Volo dopo la nevicata a Milano si diverte al parco con i due figli e la moglie Johanna Maggy: la crisi è superata? Le loro foto insieme sembrano proprio confermarlo.

Un’uscita tutti insieme per andare a giocare con l’abbondante neve appena scesa a Milano e il divertimento è assicurato. Alla faccia della crisi: tra Fabio Volo e la moglie Johanna Maggy sembra andare tutto bene, e le ultime Instagram Stories pubblicate sul profilo dello scrittore lo testimoniano.

Ma quale aria di crisi, tra Fabio Volo e la moglie tutto sembra filare liscio. Dopo le voci di una profonda rottura infatti la coppia di coniugi è riapparsa pubblicamente insieme nelle Instagram Stories di Volo. Un riavvicinamento definitivo quindi? Anche se i due rimangono in perpetuo silenzio per quanto riguarda la loro vita privata, l’affiatamento della coppia inevitabilmente traspare dai video, nei quali si intuisce una grande aria di serenità familiare.

I video spensierati al parco

La coppia nella giornata del 28 dicembre, dopo l’abbondante nevicata che ha coperto il nord Italia, si è recata in uno dei parchi vicino a casa a Milano insieme ai due figli Sebastian, di 7 anni, e Gabriel di 5, dove tutta la famiglia si è divertita giocando a scivolare sulla neve giù per una collina, utilizzando come simpatici “mezzi di trasporto” dei semplici sacchetti della spazzatura. Un perfetto quadretto familiare, che ha visto tutti i componenti molto sereni e felici di passare dei bei momenti tutti insieme.

La storia tra Fabio Volo e Johanna Maggy

I due potrebbero così essere riusciti a recuperare quel sentimento forte che li ha uniti per tutto il corso della loro lunga storia d’amore, durata ben 9 anni. Fabio e Johanna si erano conosciuti molto tempo fa in un bar di New York, innamorandosi e poi sposandosi nel 2011 e dando vita a due figli: nel 2013 è arrivato Sebastian e nel 2015 Gabriel.

Johanna è islandese ed è una bellezza semplice, “acqua e sapone”. Di lavoro fa l’insegnante di Yoga e Pilates e ha un blog molto seguito.

Risalgono solo a due mesi fa, allo scorso ottobre, i rumors che vedevano i due separati. Una separazione di comune accordo la loro, anche se a decidere di mettere fine al matrimonio sarebbe stato proprio lo stesso Volo.

Secondo le voci la moglie di Volo avrebbe poi traslocato in un nuovo appartamento, abbandonando la casa con il marito e i figli, continuando la frequentazione con Fabio solo per il bene di questi ultimi.

Un amore, il loro, decisamente duraturo, sulla cui fine non si è mai avuta certezza ma solo indiscrezioni. I due infatti non hanno mai confermato ma sui rispettivi social hanno lasciato intendere una separazione tramite piccoli dettagli. Che siano queste le immagini di un loro definitivo ritorno di fiamma?