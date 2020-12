Teresa Langella irresistibile: mostra l’intimo sotto il cappotto mentre nevica

Teresa Langella lancia una provocazione su Instagram: in un video ironico mostra le sue curve bollenti sotto la neve. Follower pazzi di lei

L’artista musicale ha lanciato una forte provocazione su Instagram, con un video che ha fatto sorridere da un lato, ma anche infiammare il web dall’altro lato. Infatti ha voluto scherzare con i suoi follower con una gag che avrebbe voluto far arrabbiare un fidanzato. Infatti nella didascalia del video che ha pubblicato si legge “Quando provi a far arrabbiare il tuo ragazzo”. In uno scenario di neve e gelo, la 28enne napoletana è apparsa in un cappotto chiaro che aprendosi l’ha mostrata in intimo per strada. Camminando sulla neve l’intimo in evidenza ha colpito i follower. Arrivata davanti all’abitazione del presunto fidanzato, lo ha salutato mettendo in evidenza il suo abbigliamento. Il ragazzo nel tentativo di avvicinarsi a lei e di coprirla è scivolato sulla neve copiosa. Ed il commento è stato: “Ma il karma ti precede”.

Teresa Langella ha stupito tutti i suoi follower con la pubblicazione del video che ha avuto la collaborazione di Andrea Dal Corso nella realizzazione della gag che ha raccolto una serie importante di like e commenti oltre alle migliaia di visualizzazioni di follower entusiasti del video. Ricordiamo che la bellezza partenopea ha avuto la sua notorietà dalla partecipazione al programma “Uomini e donne” e successivamente a “L’isola dei famosi”. Nel corso degli anni la sua popolarità è cresciuta tantissimo soprattutto sui social, tanto da diventare un personaggio pubblico molto apprezzato, avendo su Instagram 836mila follower. Un numero che certifica la sua notorietà non solo in campo televisivo ma anche su quello dei social. Il commento al video della protagonista è stato: “Volevo fargliela pagare ma poi c’ha pensato il Karma!Mi sto sentendo male. 😂😂😂 (sequel dell’ ultimo 🎬 REEL di Andre) @andreadalcorso“. Video che abbiamo pubblicato sotto, lasciando a voi i commenti.