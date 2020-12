Gf Vip: il marito di Stefania Orlando contro il reality “inaccettabile povero ragazzo”

Il marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi si scaglia contro il Gf Vip a causa di alcune parole, molti gravi, dette da una concorrente a sua moglie, ecco cosa è accaduto

Non è la prima volta che il marito di Stefania Orlando interviene sulle dinamiche del reality per difendere la moglie, diverse settimane fa aveva voluto addirittura avere un confronto con la Contessa Patrizia De Blanck perché aveva fatto piangere Stefania, questa volta però Simone Gianlorenzi ha direttamente attaccato il Gf Vip, il motivo? Samantha De Grenet, non è stata punita come gli altri concorrenti per aver utilizzato delle parole molto gravi contro Stefania, vediamo di cosa si tratta.

Nell’ultima settimana Samantha e Stefania hanno avuto diverse discussioni per i motivi più assurdi, le due prime donne se ne sono dette di ogni, ma in particolare la De Grenet ha usato parole davvero pesanti che hanno fatto arrabbiare diversi spettatori, soprattutto quando hanno scoperto che la showgirl non è stata squalificata per alcune frasi scioccanti, anzi è stata difesa da Pupo e da Signorini che hanno sminuito l’accaduto, per questo motivo Simone si è particolarmente arrabbiato con il realitye ha deciso di scrivere alcune parole su Twitter rivolte al Gf Vip.

Leggi anche->Gf Vip: Andrea Zellette si scaglia contro Natalia Paragoni “Sei folle”

Simone Gianlorenzi contro il Gf Vip a per colpa di Samantha De Grent

Penso al povero Dennis Dosio, un ragazzo alle prime esperienze tv, giovane, puro, fresco.

Se hanno perdonato “io ti uccido” che avrà fatto mai per essere fuori da tutto? Si sarà lavato i denti nell’acquasantiera? Avrà stuprato una suora col crocifisso?

Dev’essere Satana! #gfvip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) December 30, 2020

Simone si riferisce alle durissime parole di Samantha rivolte a Stefania dopo la discussione “ti uccido” frase che non è passata inosservata agli utenti sul web che hanno immediatamente richiesto la squalifica della showgirl dal reality, tuttavia gli autori hanno deciso di non punire Samantha, questo fatto ha creato un vero e proprio caos sui social in cui gli appassionati del programma hanno iniziato a polemizzare sulla questione dicendo che è un ingiustizia nei confronti dei vecchi concorrenti squalificati per alcuni scivoloni fatti.

Dello stesso pensiero è il marito di Stefania che ha scritto su twitter alcune parole rivolte al Gf Vip “Penso al povero Denis Dosio, un ragazzo alle prime esperienze tv, giovane, puro, fresco. Se hanno perdonato “io ti uccido” che avrà fatto mai per essere fuori da tutto? Si sarà lavato i denti nell’acqua santiera? Avrà stuprato una suora col crocifisso? Dev’essere Satana“.

Leggi anche->Jasmine Carrisi spiazza tutti: “Sanremo in coppia con papà? Non lo farei mai”

Il marito della Orlando si riferisce al giovane Denis Dosio il quale è stato squalificato per una bestemmia, secondo lui anche Samantha si meriterebbe lo stesso trattamento e voi cosa ne pensate?