Dopo il confronto avuto in puntata, in diretta con Natalia, Andrea Zelletta crolla in un pianto disperato e ammette di non essere a conoscenza dei gossip che circolavano sulla sua fidanzata. Dopo le voci fatte circolare da Dayane Mello in casa, il mistero del presunto tradimento si infittisce sempre di più: la Mello infatti ha svelato che la Paragoni avrebbe passato una notte in camera insieme a un misterioso uomo durante una vacanza a Capri. E la stessa versione sarebbe stata confermata da Giacomo Urtis e Tommaso Zorzi, che a Cecilia Capriotti ha confidato: “Qui stiamo parlando della tua ragazza che è andata a letto con uno, che il giorno dopo le ha regalato tutto. L’ha portata a fare shopping. Tra l’altro Dayane ha fatto anche il nome di questo”. La modella brasiliana, infatti, avrebbe fatto anche il nome dell’amante misterioso all’orecchio di Zorzi.

La reazione di Andrea Zelletta

Dopo aver ammesso in diretta di essere a conoscenza di tutto però, Andrea Zelletta è crollato in un pianto disperato. Il concorrente infatti in realtà, non sapeva nulla delle chiacchiere che circolavano sulla Paragoni e confidandosi con Samantha De Grenet, ha parlato dei suoi dubbi. “Sto male. Non ce la faccio più. Io non sapevo del chiacchiericcio. Stanno dicendo delle robe. Io divento pazzo. Al 99,9% è falso, ma perché si dicono queste cose? Io non posso tollerare che si sia parlato con facilità di una cosa del genere. Io ho detto: ‘Io so’. Ma io so che è andata in vacanza, c’era un evento, con conoscenti. Ero d’accordo? No. Adesso vorrei sapere di più. Perché ci sono in giro queste voci? Ho mal di testa da ieri. Mi verrebbe spontaneo fare delle domande. Io so tutte le persone con cui era quest’estate. Non ho neanche la forza di arrabbiarmi con Dayane“. Andrea infatti vorrebbe un confronto diretto con Natalia Paragoni per farle qualche domanda in più su questi rumors che la riguardano. Arriverà il faccia a faccia tra i due? Cosa deciderà il Gf Vip?