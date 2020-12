Gf Vip: Alfonso Signorini durante la diretta di Casa Chi, ha rivelato alcune dichiarazione shock di un concorrente fidanzato, “Ma quale fidanzata? Preferisco il Grande Fratello”, scopriamo chi è e di cosa si tratta.

Alfonso Signorini, durante la diretta streaming di Casa Chi, ha lanciato uno scoop su un concorrente all’interno della casa del Gf Vip, il vip in questione sarebbe fidanzato e ha detto alcuni cose che sicuramente non faranno piacere alla sua ragazza, ecco chi è e di cosa si tratta.

Il famoso conduttore avrebbe fatto esplodere una bomba su un vippone raccontando alcuni aneddoti che sono accaduti duranti i provini, queste dichiarazioni confessate da Alfonso potrebbero far irritare moltissimo il diretto interessato, al quale non farà piacere sapere che Signorini ha rivelato queste confessioni intime e anche un po imbarazzanti. Alfonso parlando con Gabriele Parpiglia ha detto che ci sarebbe un concorrente che sarebbe molto più interessato alla carriera, in questo caso del Gf Vip, che della sua vita sentimentale con la fidanzata, il conduttore ha confessato di aver chiesto al vip in questione, come l’avrebbe presa se nella casa fosse entrata insieme a lui l’attuale ragazza, ecco com’è andata la conversazione dalle parole di Signorini “Se entri nella casa del Grande Fratello Vip con la tua fidanzata come la metti?’ mi ha risposto ‘Ma chi se la ricorda più. Io me la dimentico appena entro nella Casa. Non mi ricordo neanche più di lei e adesso è là a fare il cuoricino” parole forti quelle del vippone, soprattutto se la sua fidanzata lo scoprisse.

Alfonso Signorini svela gli altarini su un vippone fidanzato

Ovviamente Alfonso non ha fatto nomi e cognomi del presunto vip in questione, ma gli utenti sul web hanno subito capito di chi si tratta, Andrea Zelletta, il quale in più occasioni ha confessato “farei di tutto per rimanere del reality”, infatti Gabriele Parpiglia sentendo le dichiarazioni di Alfonso ha chiesto se il vip fosse lo stesso che ha detto “Ma quale fidanzata? Preferisco il Grande Fratello” frase detta da Andrea, Signorini infatti ha confermato che fosse la stessa persona ma ha aggiunto “Non facciamo nomi altrimenti si offende“, infatti è risaputo come Andrea Zelletta reagisce di fronte ad alcune questioni, come ad esempio le nomination, offendendosi e arrivando a litigare con chi ha fatto il suo nome, per questo probabilmente Alfonso ha pensato, chissà come potrebbe reagire di fronte a queste accuse, sicuramente offendendosi e mettendo il muso.

Per il momento non è stato fatto nessun nome e cognome ma i telespettatori hanno la certezza che si tratti di Zelletta, vedremo quindi se Alfonso deciderà di comunicare al diretto interessato e soprattutto alla sua fidanzata di queste rivelazioni shock.