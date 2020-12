Elettra Lamborghini, la rivelazione ai follower: “Lo faccio ogni sei mesi”

Elettra Lamborghini ha pubblicato una serie storie dove ha raccontato tanti aspetti della sua vita privata facendo anche una confessione molto personale ai follower

La cantante bolognese ha postato una serie di Instagram Stories che hanno catturato l’attenzione dei follower. Non è la prima volta che capita che la moglie di Afrojack riesce a tenere alta l’attenzione su Instagram, sia con le sue doti fisiche che per i temi di interesse generale o personale che tratta. Infatti ci sono tanti aneddoti della sua vita privata che non passano inosservati. Le Instagtam Stories che pubblica sono molto seguite, anche grazie alla sua forte popolarità che le consente di avere un seguito forte in tutto quello che fa. Che si tratti di vita privata o aneddoti sul lavoro poco importa ai fini del seguito che per lei resta alto. Personaggio pubblico di primissimo piano, si può parlare di lei di stella di Instagram con numeri importanti che la proiettano tra i personaggi dello spettacolo più amati.

Elettra Lamborghini ha fatto una confessione ai follower di Instagram attraverso delle storie. Si tratta di una rivelazione che ha suscitato l’interesse generale del pubblico, che ha fatto delle domande alla cantante bolognese che ha poi dato delle risposte rassicuranti. Si tratta di una cosa che fa ogni sei mesi. “Cosa in particolare?” hanno chiesto i suoi fan. Si tratta di controlli ed analisi del sangue. Abitudine che la cantante ha da tempo, per rimanere sotto controllo sempre. Un abitudine da seguire anche in un periodo molto difficile e condizionato dall’emergenza Coronavirus. Tanti i commenti da parte dei follower, che ancora una volta hanno apprezzato la spontaneità dell’artista romagnola, che come sempre non ha problemi a confessare delle sue situazioni personali. Questo aspetto caratteriale, oltre alla sua ormai nota bellezza e sensualità, rimane il suo punto di forza, che le permette di avere sempre ampi consensi sul web.