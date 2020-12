Michela Persico, l’intimo mostra tutto: “Inizio così le mie feste di Natale”

Michela Persico ha sbalordito il web con una foto che ha evidenziato la sua sensualità: in vestaglia ha fatto impazzire i suoi follower

Lady Rugani ha fatto impazzire i suoi follower di Instagram con uno scatto che ha evidenziato tutta la sua bellezza e sensualità. La compagna dell’ex calciatore della Juventus sta vivendo un periodo molto speciale, sia personale che lavorativo. Prima la nascita del piccolo Tommaso e la relazione con il difensore del Rennes che va a gonfie vele. Poi il ritorno a Tiki Taka della giornalista sportiva che ci tiene alla sua carriera ad al percorso di lavoro che va avanti a gonfie vele. Dopo un iniziale trasferimento in Francia per seguire da vicino il marito, adesso è tornata insieme al figlio in Italia per motivi di lavoro. La famiglia al completo si riunirà in queste ore per festeggiare le festività natalizie, ma poi ancora per qualche mese si dovrà dividere tra Milano e Rennes per conciliare il lavoro e la vita familiare.

Michela Persico intanto continua a riscuotere successi sul web. La sua bellezza, ma anche un fisico perfetto e delle curve bollenti, le consentono di avere un grandissimo seguito anche sui social. Su Instagram la sua popolarità è fortissima, con i follower che si dicono spesso pazzi della giornalista che riesce a far battere i cuori dei fan a suon di scatti e video che mettono in risalto la sua perfezione fisica. Tantissimi i messaggi ed i like per lei sotto i post che pubblica. Con l’ultimo postato poco fa è stata definita irresistibile dai follower. In vestaglia rossa non ha lasciato spazio all’immaginazione. Commenti al post infiniti e tutti di approvazione, con la certificazione della popolarità e del gradimento del pubblico nei suoi confronti. Post che ha avuto un successo clamoroso e che pubblichiamo sotto, lasciando a voi ogni commento.