Andreas Muller, Natale bollente, mostra sui social il lato B “ci fai sognare”

Andreas Muller senza veli, il ballerino mostra sui social il lato B dopo la richiesta da parte di un fan, il video è subito diventato virale e non lascia spazio all’immaginazione, i follower sono andati in delirio

Andreas Muller ha lasciato letteralmente i suoi followers senza parole, il ballerino ha deciso di accontentare la folle richiesta di un suo fan mostrando su Instagram il lato B, tutto è iniziato quando Andreas ha fatto partire un gioco chiedendo ai followers quale foto o video dovesse postare alla domanda “posta una foto di…” ovviamente i suoi fan si sono divertiti facendo ogni tipo di richiesta e il ballerino ha cercato di esaudire i desideri di tutti.

Leggi anche->Harry e Meghan ci ripensano: “Vogliono un altro anno nella Royal Family”

Andreas Muller mostra il lato B, i fan in delirio

Andreas Müller mostra il lato B su richiesta di una fan pic.twitter.com/tGOTi0eAeV — disagiotv (@disagio_tv) December 28, 2020

Andreas Muller è conosciuto per aver partecipato e vinto nel programma di Maria De Filippi, Amici, molto apprezzato sia per la sua bravura che per il suo aspetto fisico, proprio per questo motivo sui social è seguitissimo dai suoi fan, il giovane ragazzo è anche finito al centro dei gossip per aver avuto una relazione con la sua maestra di ballo, Veronica Peparini, che ancora oggi sembra andare a gonfie vele.

Nelle ultime ore Andreas è stato al centro dell’attenzione per alcuni video e foto pubblicati sul suo profilo Instagram, i contenuti condivisi con i suoi fan hanno fatto molto scalpore per essersi mostrato senza veli in due occasioni, nella prima si è fatto vedere in un atteggiamento intimo insieme alla sua compagna, Veronica, entrambi sono completamente nudi mentre si fanno una foto allo specchio nell’altra invece Andreas si mostra mentre fa un balletto con il lato b completamente scoperto.

Leggi anche->Michelle Hunziker non trattiene la sua felicità: “Finalmente potremo farlo”

Ovviamente il filmato ha fatto subito il giro del web e le reazioni dei suoi followers non sono tardate ad arrivare, c’è chi è rimasto stupefatto di fronte alle immagini hot del ballerino dicendogli “ci fai sognare” e chi invece l’ha criticato per essersi mostrato senza veli e per far mostrato anche la sua compagna.