La fine della loro relazione ha lasciato senza parole tutti, stiamo parlando di Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo, vediamo alcuni motivi.

Loro sono stata una delle coppie maggiormente amate, degli ultimi anni, stiamo parlando di Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo.

In una recente intervista la bella e brava cantante di Sora ha rivelato cosa succedeva nella coppia e perché è stata messa la parola fine alla loro relazione.

Anna Tatangelo svela gli “intimi” motivi della rottura con Gigi D’Alessio

La loro rottura, ha lasciato senza parole moltissimi loro ammiratori e non solo, anche perché in precedenza avevano già avuto un periodo di stop, ma poi erano tornati a formare una bellissima coppia, insieme al loro figlio Andrea.

Stiamo parlando di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, in questo anno che abbiamo appena lasciato alle spalle, la coppia ha anche festeggiato, la comunione del figlio, in modo molto sobrio, anche dovuto alle varie restrizioni per il covid, ed erano tutti insieme, nello stesso posto, ma non ci sono loro fotografie di tutti e tre.

Ma torniamo alla recente intervista che ha rilasciato la bellissima e bravissima cantante originaria di Sora, alle pagine della rivista Vanity Fair, dove ha rivelato a cuore aperto per quale motivo è terminata la sua relazione con Gigi.

Le parole che ha utilizzato sono state le seguenti:

“Non c’entrano terzi. Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza dirci più una parola, senza darci neanche la buonanotte….il salone era sempre pieno di gente; cucinavo per 20-30 persone, ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano”.

Anna ha continuato dichiarando che un giorno ha deciso di andare via, e che non è stata fermata da nessuno.

Per lei Gigi resterà un uomo davvero molto importante nella sua vita ed ha anche aggiunto:

“L’uomo che avrei voluto sposare e che ancora sposerei”

Insomma Anna ha decido davvero di aprire il cuore e dire tutto quello che pensava durante l’intervista, ovviamente, ha aggiunto che continuano a vedersi per il bene di Andrea, come è giusto che sia.

E voi cosa ne pensate delle parole dichiarate da Anna Tatangelo in questa intervista? Torneranno insieme oppure no?