Alessia Zelletta, sorella di Andrea, non ha affatto gradito il comportamento di Alfonso Signorini il quale ha espressamente detto a suo fratello “se vuoi andartene dal Gf Vip la porta è aperta” per questo motivo Alessia ha attaccato il reality, ecco cosa ha detto

Andrea Zelletta non sta sicuramente passando un bel momento nella casa del Gf Vip, dopo la batosta sul gossip in cui la sua fidanzata, Natalia Paragoni, l’avrebbe tradito durante una vacanza a Capri, l’ex di Uomini e Donne non si è dato pace, infatti nell’ultima settimana ha avuto diverse crisi di pianto, pensando se questo pettegolezzo potesse essere vero o no.

Il Grande Fratello Vip vedendo il suo stato d’animo del concorrente ha chiesto alla sua compagna, Natalia, di avere un confronto con lui per poterlo tranquillizzare sulla questione, ma ieri sera durante la puntata in prima serata, Alfonso Signorini ha fatto una rivelazione scioccante, la fidanzata di Zelletta ha rifiutato l’incontro con Andrea e ha anche diffidato il reality per fare in modo che non parlassero più sulla questione del presunto tradimento.

Dopo la dichiarazioni di Alfonso, Andrea Zeletta è rimasto inizialmente sorpreso sulla scelta della sua fidanzata, ma poi riflettendoci, ha capito che questo gesto è stato fatto per proteggere la loro storia d’amore e che è convinto di voler chiarire questa situazione una volta uscito dal reality, Signorini sentendo queste parole ha voluto far capire, sia con l’ex tronista e sia con il pubblico a casa, che la porta del Grande Fratello è sempre aperta e lui può decidere di uscire in qualsiasi momento, queste parole hanno fatto molto arrabbiare la sorella di Andrea Zelletta, Alessia.

Zelletta a questo punto ha confessato che, per il momento, non ha nessun dubbio e vuole continuare la sua esperienza all’interno della casa e che comunque ringrazia tutti i collaboratori del Gf Vip per essergli sempre stato vicino, anche nei momenti di sconforto ed ha aggiunto anche che nessuno l’ha mai obbligato a rimanere dentro al programma ma in questo momento preferisce andare avanti nel suo percorso.

La sorella di Andrea Zelletta, Alessia, non ci sta e attacca il Gf Vip

A non gradire la proposta di Alfonso Signorini è stata la sorella di Andrea, Alessia, che ha attaccato il reality su Instagram scrivendo “La porta è aperta?! Solo perché un ragazzo difende la propria donna non dando modo ad altri di parlare della loro storia d’amore? Il gossip è altro. Questa è cattiveria. Trovo tutto questo davvero raccapricciante. Si amano, fatevene una ragione. Signori si nasce, non si diventa” ovviamente Alessia ha voluto difendere il fratello in un momento in cui l’ha visto giù di morale e per questo motivo non le ha fatto piacere che il presentatore abbia fatto una domanda del genere ad Andrea.

Per il momento la sorella di Zelletta ha voluto dire la sua sulla questione, facendo capire di non essere d’accordo con il programma, vedremo se Alfonso le darà la possibilità di incontrare suo fratello, per quanto riguarda Natalia Paragoni per il momento tutto tace.