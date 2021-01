GF Vip, Natalia Paragoni rifiuta l’incontro con Andrea e diffida il reality

Natalia Paragoni rifiuta di incontrare il fidanzato Andrea Zelletta e diffida il GF Vip a parlare del suo presunto tradimento. Ecco cos’è accaduto durante la diretta di ieri sera.

Si complica la querelle sul presunto tradimento di Natalia Paragoni ai danni del fidanzato, recluso da quattro mesi nella casa del GF Vip, Andrea Zelletta. Tutto è iniziato qualche giorno fa quando Alfonso Signorini ha svelato ad Andrea e Natalia che Dayane Mello aveva confessato ad alcuni coinquilini di essere a conoscenza di un presunto tradimento di Natalia avvenuto la scorsa estate durante un week end a Capri. Sul momento Andrea ha dichiarato con molta tranquillità di essere certo dell’innocenza della fidanzata e di fidarsi ciecamente di lei. Finita la diretta però, per tutta la settimana l’ex tronista ha avuto diversi alti e bassi ripensando spesso alla situazione. Per questo motivo il GF Vip ha voluto invitare nuovamente in putata la Paragoni per un ulteriore confronto. Secondo gli autori vista la grande sofferenza di Andrea sentire la vicinanza della fidanzata avrebbe potuto togliergli ogni dubbio e rendergli possibile continuare il suo percorso più serenamente. E qui è arrivato il colpo di scena: come raccontato da Alfonso Signorini, Natalia Paragoni non solo ha rifiutato seccamente l’invito in puntata ma anche diffidato il programma a parlare nuovamente dell’episodio riguardante il suo presunto tradimento.

“Io sto male”… le parole di Andrea fanno montare la paura. Tutto il resto è acuito maggiormente dalla lontananza. #GFVIP pic.twitter.com/ZMqScQV1NE — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 4, 2021

Signorini ha chiamato Andrea in confessionale per metterlo al corrente della decisione della fidanzata e ha comunicato che come richiesto da Natalia il programma non parlerà più dell’accaduto: “Ci ha colto di sorpresa, non ci aspettavamo una reazione così severa, desta un certo stupore”, ha concluso Signorini. Si chiude così l’argomento che però lascia tanti punti interrogativi aperti. Molti telespettatori si chiedono come Natalia possa lasciare da solo il fidanzato in un momento così delicato, altri invece comprendono la voglia di affrontare la situazione privatamente una volta finito il reality.

Alfonso prima di congedare Andrea ci tiene a dargli un ultimo consiglio sulla questione: se sente o sentirà in fututro la necessita di un chiarimento con la fidanzata potrà abbandonare la casa in ogni momento.

Andrea ringrazia il presentatore ma si sente sicuro della lealtà della fidanzata e decide di continuare il gioco. Non ci resta che attendere e vedere se durante la settimana avrà la stessa determinazione o torneranno nuovamente i dubbi.