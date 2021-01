Vediamo insieme tutto quello che si vocifera sulla prima puntata di stagione per la fiction Che Dio ci aiuti 6, in onda il 7 gennaio.

La fiction, Che Dio ci aiuti è giunta alla sua sesta edizione, ed in molti stanno aspettando con ansia le nuove puntate.

Scopriamo insieme che cosa si vocifera sul web, per questa prima puntata della nuova stagione.

Anticipazioni Che Dio ci Aiuti 6: Tutto quello che si vocifera sul web

E’ una delle fiction maggiormente amate e seguite degli ultimi anni, e stiamo parlando ovviamente di Che Dio ci aiuti, giunta alla sua sesta edizione.

Tra le attrici ci sono nomi davvero molto importanti come Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi, solo per farne alcuni.

Ma nella stagione che stiamo per iniziare, e che vedremo dal 7 di Gennaio ci sarà un grandissimo e super ritorno, ovvero quello di Diana Del Bufalo, nei panni di Monica, e ben due nuove entrate.

Le puntate saranno in tutto ben 10, ma cerchiamo di vedere che cosa si vocifera sul web, per altre anticipazioni.

Come prima cosa, le suore si sono trasferite in un convento di Assisi, città di Suor Angela, dove c’è il padre, con il quale lei non ha rapporti da moltissimi anni, ed inizia ad avere dei vuoti di memoria.

Già nella prima puntata, Elena Sofia Ricci, dovrà rendere conto al suo passato, e nel convento tornerà anche Monica, che è completamente cambiata, quasi apatica.

Nico e Ginevra avevano in progetto di convolare a nozze, ma il ritorno inaspettato di Monica, potrebbe far cambiare le carte in tavola.

Insomma una prima punta che si preannuncia davvero piena di avvenimenti e sempre molto interessante.

Quindi per tutti i suoi fan la prima puntata andrà in onda il 7 gennaio sempre su Rai 1 alle 21.15.

E voi siete appassionati della fiction dove recita Elena Sofia Ricci, ovvero Che Dio ci aiuti? Siete incuriositi da queste prime anticipazioni?