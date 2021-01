Giulia De Lellis: primi problemi con la suocera, costretta a censurare una foto su IG

Giulia De Lellis, iniziano le prime controversie con la nuova suocera, la mamma di Carlo Beretta ha fatto una gaffe postando una foto di cattivo gusto su Instagram, la donna ha cercato di cancellarla ma ormai il danno è stato fatto, ecco cosa è successo

Giulia De Lellis ha vissuto un momento spiacevole, perché la mamma della sua nuova fiamma, Carlo Beretta ha pubblicato, probabilmente per sbaglio, una foto che non deve aver fatto piacere alla famosa influencer, perché ritrarrebbe la ex fidanzata di Carlo, Dayane Mello, attualmente concorrente molto discussa del Gf Vip, la gaffe non è di certo passata inosservata anche se la suocera della De Lellis ha cercato di rimediare cancellando la foto in questione, ormai era troppo tardi e gli utenti sui social non hanno potuto fare a meno di notare questo dettaglio clamoroso.

Giulia nelle ultime settimane è finita al centro di diverse polemiche, inizialmente per aver indossa una pelliccia vera e dopo per essere andata in Svizzera a trascorrere le vacanze di Natale nonostante il periodo critico che stiamo tutti vivendo a causa del Covid, questa volta a finire al centro delle gossip è sempre lei ma senza fare nulla di sbagliato, anzi la colpa sarebbe della suocera che molto probabilmente accidentalmente deve aver sbagliato foto da pubblicare, vediamo come sono andate le cose.

Gaffe per la suocera Giulia De Lellis, pubblica su Ig l’ex fidanzata di Beretta, Dayane Mello

La mamma di Carlo Beretta, non è passata inosservata negli ultimi giorni per una gaffe clamorosa, la donna avrebbe pubblicato, nella notte di capodanno, una serie di foto ricordo del 2020 e in queste foto è anche comparsa la ex fidanzata di Carlo Beretta, Dayane Mello, ovviamente la notizia è subito circolata su tutti i social, sicuramente sarà arrivata anche all’orecchio della De Lellis, che però al momento non si è espressa sulla questione, ovviamente la gaffe è stata talmente plateale che la mamma di Beretta ha dovuto immediatamente rimediare, cancellando quelle foto, in moltissimi hanno ipotizzato che questo non sia uno sbaglio ma che in realtà la donna sia molto affezionata alla modella brasiliana, per il momento nemmeno Dayane può replicare essendo dentro la casa del Gf Vip.

Vedremo se nei prossimi giorni Giulia De Lellis ci regalerà qualche perla sulla questione, per il momento tutto tace, non ci resta che aspettare.