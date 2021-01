Sonia Lorenzini dice la sua verità sul tradimento di Andrea Damante

Sonia Lorenzini è di nuovo al centro dell’attenzione: la ex gieffina ha svelato dei retroscena sul tradimento di Andrea Damante, quando il 30enne stava ancora con Giulia De Lellis. La Lorenzini ha sostenuto di non essere la protagonista del flirt e ha rivelato quello che è realmente accaduto quella serata. Ecco le sue parole.

È stato nel corso nella diretta Instagram con “Chi Magazine”, nella quale è stata invitata come ospite online, che Sonia Lorenzini è di nuovo tornata a parlare del presunto tradimento di Andrea Damante ai danni dell’allora compagna Giulia De Lellis.

Ma cosa c’entra Sonia Lorenzini con Damante e la De Lellis? Stando a quanto dicono le voci sembra che il 30enne dj abbia in passato tradito Giulia proprio con Sonia, con la quale è stato additato di avere avuto un flirt.

Ma l’influencer, fresca dell’esperienza nella Casa del Grande Fratello dalla quale è appena uscita, ha voluto fare chiarezza, svelando altri retroscena su quella serata in cui sarebbe avvenuto il presunto tradimento. Ecco che cosa ha detto durante la diretta.

Le accuse del flirt con Andrea Damante

Come tutti i fan ricordano, le voci che accusavano il dj di aver tradito la sua compagna proprio con Sonia Lorenzini risalgono al periodo nel quale Giulia De Lellis si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip.

Nonostante la notizia fosse stata subito smentita dall’influencer mantovana però, adesso Sonia Lorenzini si trova a dover ribadire la verità, a distanza di anni, svelando però come sono andate veramente le cose.

Le parole di Sonia Lorenzini in diretta Instagram

Le sue parole sono state seguite dai numerosi followers nel corso di tutta la lunga diretta con “Chi” su Instagram, durante la quale Sonia ha voluto fare alcune precisazioni sulle voci del suo presunto flirt con Andrea Damante.

Dopo la sua partecipazione al GF Vip 5, le voci sul suo incontro con il dj si sono fatte infatti sempre più insistenti, costringendola a dover fare chiarezza su di esse in prima persona.

Parlando di Giulia De Lellis, la ex gieffina ha detto: “Lei aveva pensato che fossi io la persona che era andata con Andrea, ma non era così“, spiegando anche di aver messo tutto l’impegno possibile per poterle fornire una serie di prove concrete che potessero dimostrarle la verità, ma ancora Giulia non riusciva a crederle.

Poi, dopo un anno, il chiarimento tra le due: “Noi non ci vedemmo più, poi a distanza di un anno ci siamo viste a un evento: ci siamo appartate e chiarite di nuovo e lei credette alle mie parole”.

La rivelazione: con Damante un’altra ragazza

Sonia Lorenzini ha continuato il suo discorso in diretta Instagram spiegando come non abbia mai voluto entrare pubblicamente nei dettagli della questione, preferendo risolvere con la diretta interessata soprattutto per tutelare la persona con cui stava all’epoca.

“Io non ho mai visto mezza prova che avvalorasse la tesi finita sulle pagine dei giornali. Una parte di verità c’è, cioè che io avevo presenziato a casa sua dopo una sera in discoteca“. E, a questo punto, è arrivata la rivelazione che ha stupito tutti: “C’era Damante con una ragazza che arrivava dalla discoteca con lui. C’erano anche altre persone con noi. Ma non voglio fare nomi, non è affare mio“.

Sonia quindi mantiene la linea riservata, preferendo non svelare i nomi di chi sarebbe stata in realtà il flirt di Andrea Damante quella sera.

Ma perché allora non ha detto subito qualcosa a Giulia? La risposta è nelle sue parole, come lei stessa spiega: “Io non ho visto un tradimento di Andrea con i miei occhi. Per questo non dissi niente a Giulia. Lei era al GF Vip, uscì tre mesi dopo. “Glielo dico o non glielo dico?”. Ero combattuta, alla fine ho preferito non dire“.