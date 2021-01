Andrea Damante ed Elisa Visari appaiono per la prima volta insieme nelle foto condivise sui social: vacanza d’amore sulla neve per la neo coppia spensierata.

Andrea Damante ed Elisa Visari sono più affiatati che mai nelle prime foto insieme che il dj regala sui suoi social al suo pubblico di followers. Nelle Instagram stories di Damante infatti i due appaiono uno accanto all’altro: una novità, considerando che fino ad ora l’ex di Giulia De Lellis ha voluto andarci piano. Il noto dj infatti aveva concesso al massimo immagini della sola Elisa, limitandosi a restare dietro l’obbiettivo e scattare foto ma mai ritraendosi insieme a lei. Complice forse l’euforia per le lunghe passeggiate sulla neve insieme alla 19enne, Andrea invece nelle ultime ore ha regalato ai suoi followers le prime vere e proprie immagini di coppia.

Damante e Visari: Capodanno nella neve

La coppia trascorrerà il Capodanno con un ristretto gruppo di amici ad Arabba, una località montana che è uno dei principali centri turistici invernali delle Dolomiti, dove entrambi si trovano per motivi lavorativi. Niente sci ovviamente per la coppia, come previsto dal dpcm, ma molte passeggiate con tanto di ciaspole. Ed è proprio al termine di una di queste tanto incantevoli quanto stancanti camminate nella neve che Andrea Damante si ritrae per la prima volta con la sua bella Elisa. La ragazza, appena diciannovenne, in video accenna un balletto ma è troppo stanca per ballare veramente: resta così seduta, muovendo a ritmo di musica solo la testa.

Per l’ex tronista di “Uomini e Donne” queste sono state delle vacanze trascorse in piena serenità: prima il natale passato con i propri cari in Sicilia, la sua terra d’origine, e adesso Andrea può avere la fortuna di trascorrere l’ultimo dell’anno insieme alla sua nuova compagna, entrambi immersi dalla natura e circondati dal silenzio ovattato della neve e dei boschi.

La relazione con Elisa

Elisa Visari, modella romana di soli 19 anni, è da poco la nuova frequentazione di Andrea, ma i due ormai sembrano già essere decisamente affiatati.

L’uscita allo scoperto è arrivata poco più di un mese fa, quando durante un loro viaggio a Dubai Damante ne aveva mostrato il volto, sempre tramite una sua Instagram story, dando ragione quindi a chi già aveva intuito un flirt tra i due dopo la loro vacanza in montagna in compagnia di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

La vacanza a Dubai era stata molto chiacchierata, anche perché in contemporanea nello stesso posto si trovava pure Giulia De Lellis, la celebre ex di Damante.

La neo coppia è felicissima, e dalle fotografie e i video si vede: chissà se il 2021 potrà portare per loro sempre più felicità.