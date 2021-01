Katie Holmes, sui social la prima foto insieme al nuovo fidanzato

In occasione del 42esimo compleanno di Katie Holmes il nuovo fidanzato condivide su Instagram una foto dei due sorridenti insieme: è la prima immagine sui social nella quale appare la coppia.

È un affascinante cuoco italo americano il nuovo fidanzato di Katie Holmes, che ha deciso di fare gli auguri alla neo compagna tramite una bella foto condivisa su Instagram nella quale i due sono apparsi insieme sorridenti e spensierati, regalando così ai followers la loro prima immagine insieme sui social. Ad accompagnare lo scatto una bella e tenera didascalia. Ecco cosa ha scritto nel suo post.

Per la prima volta dopo mesi di frequentazione Katie Holmes e il nuovo fidanzato sono apparsi insieme sui social in una dolce foto di coppia.

Emilio Vitolo Jr, è questo il nome del cuoco di origini italiane che è riuscito a rapire il cuore della bella attrice di Hollywood.

L’occasione era delle migliori: il 42esimo compleanno di Katie, che ha voluto festeggiare solo con le persone a lei più care. Dopo la relazione finita a maggio con l’attore Jamie Foxx, pseudonimo di Eric Marlon Bishop, l’ex moglie di Tom Cruise si è infatti rifugiata tra le braccia di Emilio Junior.

La storia tra Katie ed Emilio Junior

Il cuoco Emilio Junior ha da subito conquistato il cuore della dolce Katy, che è riuscita così ad accantonare definitivamente il dolore per la separazione dell’ex Jamie Foxx.

Le prime indiscrezioni sulla coppia appena formata erano rimbalzate sui giornali di cronaca rosa di tutto il mondo grazie alle fotografie che avevano “incastrato” i due, beccati mano nella mano a spasso per le vie di New York dai paparazzi del magazine americano “People”. Ma poi nessuna conferma né nessuna erano arrivate, fino al “coming out” ufficiale con la tenera fotografia sui social.

La dedica su Instagram

“La più incredibile, gentile e bella persona. Tutte le volte che vedo il tuo viso mi viene da sorridere. Buon compleanno! Ti Amo!“, ha scritto in didascalia il cuoco italo americano. Nella foto in bianco e nero i due si scambiano un intenso sguardo colmo d’amore, di felicità e carico di tanta complicità.

Nella sezione commenti, piena di messaggi di affetto e di auguri da parte dei fan, risalta tra tutti la risposta dell’attrice: “Grazie mille amore mio. Ti amo anche io“.

E arriva così una vera e propria pioggia di like.

Emilio Vitolo: il suo ristorante

Emilio Vitolo Junior, molto più giovane della Holmes (ha 33 anni!) è ormai una vera e propria super star della cucina della Grande Mela. Le sue origini sono molto particolari, un mix di diverse culture: ha la mamma peruviana e il padre italiano.

L’uomo possiede un locale di famiglia,”Emilio’s Ballato“, che è uno dei più frequentati dai vip a Soho, il famoso quartiere artistico newyorkese. Un ristorante in pieno stile da trattoria italiana, presso il quale hanno avuto l’onore di provarne le leccornie anche celebrità del calibro di Barack Obama o Lenny Kravitz. Che Katy e Emilio si siano conosciuti proprio in questo modo?