Aurora Ramazzotti, la confessione ai follower: “Non avrei mai potuto sprecarlo”

Aurora Ramazzotti ha fatto una confessione ai follower di Instagram lasciandoli senza parole con la sua bellezza non passata inosservata

Non è mai banale la figlia di Eros e Michelle Hunziker quando parla su Instagram. I suoi post sono spesso degli spunti di riflessione su temi importanti di attualità. Non solo la situazione sulla pandemia, per lei sono a cuore le vicende dell’universo femminile, a partire dalla liberà di porsi anche in pubblico mostrando tranquillamente le imperfezioni fisiche. Questo tema è stato toccato anche da personaggi dello spettacolo e del web. Su tutti c’è stata la presa di posizione di Vanessa Incontrada, ma anche quella di Giulia De Lellis. Insomma, si tratta spesso di questione di interesse generale che la figlia del cantautore e della conduttrice ama trattare. Bella e riflessiva, proprio per questo motivo ci sono milioni di follower che la seguono e che fanno sentire il loro sostegno ad ogni pubblicazione su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora Ramazzotti ha pubblicato una foto su Instagram che ha fatto sorridere i suoi follower. Spesso criticata per il suo aspetto fisico, con commenti anche deplorevoli come accade a tanti personaggi pubblici, ha ricevuto il sostegno non solo dei fan ma anche da parte di papà Eros e di mamma Michelle. Che hanno voluto sottolineare la sua bellezza e sensualità, rispedendo al mittente le critiche ingiuste. Nel post ha messo in primo piano il suo volto, con il commento che è piaciuto ai follower, quasi come se fosse una confessione: “Nessun trucco miracolosamente venuto bene dovrà mai essere sprecato. Ps: non sono io, è il push-up“. Tanti i commenti da parte dei follower, che hanno apprezzato la sua ironia, ma anche la sua bellezza. “Mille volte più bella di tua madre. Ma anche intelligente coraggiosa simpatica ed autentica” ha scritto un follower. Un commento che le avrà di sicuro fatto piacere, considerando la notorietà ed il successo di mamma Michelle.