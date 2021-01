La casa del GF Vip da il benvenuto alla prima coppia ufficiale del reality. Dopo un timido bacio nato per gioco è scoppiata la passione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I neo innamorati dopo essere rimasti da soli in piscina si sono lasciati andare a tenere effusioni. Ecco cos’è successo.

La coppia di amici speciali formata da Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci ormai è solo un lontanissimo ricordo. Per mesi i telespettatori hanno aspettato il tanto famigerato bacio, attesa vana perché alla fine il bacio non è mai arrivato. Destino diverso invece per la nuovissima relazione intrapresa da Pierpaolo e Giulia Salemi. Già da diverso tempo gli inquilini della casa avevano notato un forte feeling tra i due, ma entrambi sembravano restii ad iniziare una nuova storia d’amore. Giulia ancora delusa dalla rottura con l’ex fidanzato Francesco Monte, conosciuto proprio durante una passata edizione del reality sembrava intenzionata a non voler dare nuovamente spazio all’amore all’interno della casa più spiata d’Italia. Anche Pierpaolo inizialmente sembrava scettico, ancora diviso tra l’attrazione per Elisabetta e la relazione con la sua ex compagnia e madre di suo figlio, Ariadna Romero.

Pierpaolo prova a baciare Giulia ma lei si scansa.#GFVIP pic.twitter.com/A2FZbI7Cdd — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 30, 2020

Come tutti sanno però al cuor non si comanda e dopo qualche settimana di riflessione i due si sono lasciati andare a tenere effusioni che sanciscono l’inizio della loro storia. La neo coppia ha deciso di appartarsi in piscina e una volta lontana da occhi indiscreti si è lasciata andare alla passione. I romantici baci tra i due sono durati parecchi minuti ed entrambi sembravano decisamente presi. Una forte complicità che Giulia e Pierpaolo hanno deciso di non nascondere più.

Solo qualche giorno fa erano stati fortemente criticati da molti coinquilini, in testa Dayane Mello, convinti che la storia fosse una presa in giro da parte di entrambi per accaparrarsi il favore del pubblico, oggi però la relazione procede a gonfie vele ed entrambi sembrerebbero non preoccuparsi troppo del pensiero degli amici. La storia è appena nata ma la passione è già alle stelle: non ci resta che attendere … se son rose fioriranno