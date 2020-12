Amadeus conferma: insieme a lui sul palco dell’Ariston per questo Festival di Sanremo ci sarà Elodie come co-conduttrice, e Achille Lauro e Ibrahimovic nel ruolo di ospiti fissi. Ecco i dettagli.

Finalmente la conferma ufficiale: Amadeus in conferenza stampa ha spiegato che insieme a lui sul palco dell’Ariston per questo Festival di Sanremo ci sarà Elodie come co-conduttrice per una serata, e Achille Lauro e Ibrahimovic nel ruolo di ospiti fissi. Il direttore artistico del Festival, durante la conferenza stampa di presentazione della trasmissione “L’anno che verrà”, ha annunciato queste novità riguardanti Sanremo, così da mettere a tacere tutti i rumors dei giorni precedenti. E così arriva l’ufficialità della presenza di Elodie, ma non come cantante in gara bensì come co-conduttrice per una sera.

“Elodie sarà con me, sarà una delle donne del Festival” queste le parole di Amadeus che però ha voluto dare altre indiscrezioni riguardo il Festival. Achille Lauro e Ibrahimovic, invece saranno due ospiti fissi di questo Sanremo 2021. Il conduttore però, dopo aver annunciato la presenza fissa del calciatore nelle untate ha voluto specificare anche che pur diventando un ospite fisso della trasmissione, non salterà comunque alcuna partita del Milan.

Sanremo 2021, l’ipotesi del pubblico del Festival in quarantena su una nave

Tra le tante idee che stanno circolando per avere la magia del rinomato Festival di Sanremo con il pubblico presente all’Ariston, la più assurda sarebbe quella di mettere in quarantena 400 persone sia cast artistico che spettatori su una nave da crociera, in particolare è già stata scelta la Smeralda, questa ipotesi potrebbe essere tra le più efficaci perché permetterebbe di ottenere la massima sicurezza sanitaria avendo enormi spazi che garantirebbero i giusti spazi di distanziamento e anche i camerini degli artisti e dei tecnici sarebbero adeguati alle misure anti Covid, evitando quelli angusti del teatro dell’Ariston.