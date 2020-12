Ieri sera nella puntata in prima serata del Gf Vip, Dayane Mello ha lanciato una bomba sulla fidanzata di Andrea Zelletta, Natalia Paragoni è stata accusata di aver tradito l’ex tronista, ecco come si è difesa e qual’è stata la reazione di Andrea di fronte a questa insinuazione

Ieri sera nella puntata del Gf Vip condotta da Alfonso Signorini, non sono di certo mancati i colpi di scena, soprattutto per Dayane Mello, che per le sue parole di troppo, si è dovuta giustificare per alcune cose dette in confessionale che non hanno fatto piacere alla maggior parte dei concorrenti, in particolare ad Andrea Zelletta non è andata giù la clip in cui la modella brasiliana confessa che la sua fidanzata, Natalia Paragoni, lo avrebbe tradito con un amico durante una vacanza a Capri.

Per Andrea Zelletta questa è stata una settimana tosta, soprattutto durante il giorno di Natale, quando i concorrenti hanno aperto i regali fatti dai loro cari, l’ex tronista si è trovato a dover risolvere un enigma fatto dalla sua fidanzata, infatti Natalia come regalo gli ha scritto un biglietto molto freddo e come regalo Andrea ha ricevuto una scatola con una boccetta di un profumo da donna con attorno un elastico per capelli, questo ha fatto insospettire il giovane ragazzo che subito è andato in panico pensando che la sua fidanzata volesse lasciarlo.

Ma a anche tutti gli altri concorrenti della casa che hanno iniziato a fare ipotesi sul perché la Paragoni abbia fatto questo gesto, non del tutto carino in un giorno importate come Natale, momento in cui avrebbe dovuto rendere felice il suo fidanzato con un regalo o una lettera speciale, alcuni hanno iniziato a ipotizzare Natalia l’abbia fatto solo per apparire in tv e avere qualche momento di gloria, invece altri hanno pensato che la Paragoni potesse avere un amante fuori dalla casa, come Dayane Mello che ha poi sganciato la bomba sul presunto tradimento sulla fidanzata di Zelletta.

Dayane sulla fidanzata di Zelletta “ha dormito con un amico”, la replica di Natalia

Dayane sta dicendo la verità su Natalia? 🔥#GFVIP pic.twitter.com/D4EMzB7lsI — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 28, 2020

Dayane ha lanciato una vera e propria bomba sulla coppia formatosi nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, parliamo di Andrea e Natalia, che ultimamente sembrano avere qualche problema relazionale, infatti la Mello per ha confessato di essere a conoscenza di alcuni retroscena inediti, per questo motivo ha deciso di raccontare tutto in confessionale.

Ieri sera Natalia ha voluto avere un chiarimento con Andrea sul regalo di Natale, si è giustificata dicendo che in realtà lo spazio consentito per scrivere era poco e per questo motivo è stata così fredda nel bigliettino, l’ex corteggiatrice ha voluto fare la ramanzina a Zelletta confermando di essere gelosa su alcuni sui atteggiamenti di troppo verso alcune ragazze della casa, ma nonostante questo i due si sono dichiarati amore eterno.

Alfonso a questi punto ha deciso di far intervenire Dayane la quale in confessionale avrebbe detto “io ho saputo delle cose sulla sua ragazza, di quello che ha fatto quest’estate. Sono andato a cena con questa persona che mi dice che Natalia era con lui a Capri, e mi dice quello che ha fatto. Lei ha dormito con questo ragazzo nello stesso letto“, dichiarazioni pesanti quelle della Mello ma Andrea inaspettatamente ha confessato di essere già a conoscenza di questo fatto accaduto a Capri, entrambi hanno negato l’accaduto confessando di fidarsi l’uno dell’altro.

Alcuni utenti sul web, vedendo la reazione di Andrea, hanno ipotizzato che il tradimento di Natalia a Capri c’è stato ma che Andrea in passato abbia scoperto tutto e che l’abbia perdonata, vedremo se Alfonso deciderà di ritornare sulla questione per approfondire l’argomento.