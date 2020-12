Elena Morali, lo sguardo che provoca i follower: “Io sono una piccola monella”

Elena Morali ha stuzzicato i follower di Instagram con uno scatto che ha messo in risalto la sua bellezza. Ma anche la sua forte sensualità

Una semplice foto in primo piano, con il suo volto da copertina e la sua scollatura che si intravede solamente. Poi l’indice sulle labbra a scatenare le fantasie dei suoi follower. Questo l’ultimo scatto della compagna di Luigi Favoloso che ha fatto impazzire il web. Parliamo oggettivamente di una bellissima donna, che merita tutti i consensi che riesce a raccogliere in televisione ma soprattutto sul web. Dopo tanti momenti difficili del passato, adesso pare si sia messa alle spalle periodi critici e crisi. Voltando definitivamente pagina anche grazie all’arrivo dell’amore. Con l’ex di Nina Moric sembra stia andando tutto a gonfie vele, tanto che i due adesso parlano addirittura di matrimonio. Un periodo molto bello per la showgirl che adesso sembra brillare di una luce nuova anche grazie al compagno che a quanto pare riesce a darle tanto amore e stabilità.

Elena Morali non ha mai smesso di aggiornare il suo pubblico su Instagram. Follower che stravedono per lei e che non le fanno mai mancare il loro affetto. Anche a suon di like e commenti che diventano migliaia di complimenti per lei che riesce sempre a sorprendere con post anche bollenti che mettono in evidenza le sue curve, ma anche la sua bellezza e sensualità. La trentenne bergamasca ha da sempre avuto un grande seguito nelle apparizioni televisive, ma adesso su Instagram riesce a collezionare numeri da record. L’ultimo post pubblicato è stato l’ennesimo successo per la compagna di Luigi Favoloso che riesce a far perdere la testa ai suoi fan che come detto non perdono occasione per dimostrarle tutto il calore possibile ed il sostegno dopo un periodo difficile della sua vita. Come abbiamo già raccontato sopra, lo sguardo malizioso del post che pubblichiamo di seguito ha ricevuto un successo clamoroso già dalla sua pubblicazione. Anche per il commento alla foto della diretta interessata “Sono una piccola monella” che ha stuzzicato le fantasie dei fan.