Antonella Mosetti, la provocazione lanciata su Instagram: “Le ho sempre adorate”

Antonella Mosetti resta una delle protagoniste di Instagram: tra foto e video riesce sempre a catturare l’attenzione dei suoi follower

La showgirl rimane uno dei personaggi più attivi su Instagram. Soprattutto con video che pubblica da Tik Tok e che vengono apprezzati da tantissimi suoi follower, che non rimangono indifferenti davanti alla sua bellezza. Ma soprattutto per le sue curve bollenti. Nelle ultime settimane la passione della showgirl è rimasta quella per i video di Tik Tok, sia con balletti mozzafiato che hanno messo in risalto le sue curve, sia per delle imitazioni esilaranti che hanno fatto ridere i follower, che in entrambi i casi hanno apprezzato la sua originalità e la sua voglia di strappare un sorriso anche in questo periodo non proprio felice per tutti gli italiani. Non sempre apprezzata sul web, la showgirl senza peli sulla lingua ha sempre tirato dritto per la sua strada, rispondendo a tono a chi le ha voluto fare degli appunti anche forti.

Antonella Mosetti rimane una delle bellezze del web. Come da sua stessa ammissione, sta provando a tornare quella di una volta, con la sua naturalezza a far perdere la testa ai follower, dopo qualche ritocco estetico di troppo che non le aveva portato gli effetti sperati. Adesso, seduta dopo seduta, appare di nuovo irresistibile e di una bellezza che fa innamorare i follower. Dalla sua c’è anche un fisico perfetto che sfoggia in tutti i suoi Tik Tok tra una provocazione ed un altra. Una delle ultime è stata una vera e propria confessione, quella della passione per la musica neomelodica. “Adoro le canzoni neomelodiche napoletane da quando sono piccolissima 🙌🏻😍🥰❤️

Fanno sognare e confondono una realtà “triste” 🙏🏻✍🏻”. Sdraiata su un letto e con una scollatura abbondante in evidenza, nel video ha ascoltato attentamente il brano, scatenando ovviamente tante reazioni. Voi, cosa ne pensate del video pubblicato sotto?