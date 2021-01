Giulia De Lellis fa infuriare i suoi followers: “ma che gioco è…”

Giulia De Lellis continua a far parlare di se. Questa volta però non per il suo grande successo come influencer ma per il comportamento irrispettoso delle regole del nuovo Dpcm. Ecco cosa ha fatto infuriare i fans.

Piovono critiche su Giulia De Lellis. La beauty influencer condivide quotidianamente la sua vita con i suoi followers e anche durante il periodo natalizio ha voluto rendere partecipi tutti i suoi fan. A molti però non è sfuggito il fatto che i suoi spostamenti siano molto frequenti non prendendo troppo sul serio le regole stanziate dall’ultimo Dpcm. Dopo aver trascorso il Natele prima con la famiglia del fidanzato Carlo Beretta in provincia di Brescia e poi a Pomezia a casa dei genitori, Giulia ha deciso di partire nuovamente per trascorrere Capodanno sulla neve. Non è chiaro come Giulia abbia potuto cambiare regione senza che ci fosse un’esigenza urgente o di lavoro ma non è finita qui. L’esperta di beauty e il nuovo fidanzato Carlo Beretta sono volati a St. Moritz, in Svizzera, per trascorrere l’ultimo dell’anno con degli amici nella nota località sciistica. Una decisione che ha fatto infuriare tantissimi fan dell’influencer che lamentano la poca responsabilità e soprattutto sensibilità verso i tanti italiani che a causa del nuovo decreto legge non potranno muoversi. C’è da dire che non c’è una regola che vieti di spostarsi in altre nazioni a patto che al rientro nella propria residenza si rispettino di quattordici giorni di quarantena preventiva.

Ma nonostante questo piovo diverse critiche sul suo cattivo esempio: “Purtroppo non riesco a capire perché per alcuni Vip non esistono le zone rosse. Ma che gioco è?” ha commentato un suo follower. Inoltre c’è chi fa il paragone con la collega Chiara Ferragni e il marito Fedez. I Ferragnez hanno passato il Natale in casa e anche il Capodanno sarà festeggiato in modo decisamente sobrio.

Un atteggiamento che è piaciuto molto all’opinione pubblica considerando che la coppia, come la De Lellis è un esempio per le generazioni più giovani. Non ci resta che attendere per vedere se Gulia De Lellis e il fidanzato rispetteranno 14 giorni di quarantena obbligatori dopo un viaggio all’estero.