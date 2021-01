Gf Vip: ancora una volta nella bufera Dayane Mello per un’altra frase di cattivo gusto, nel suo mirino questa volta, Francesco Oppini, le offese al telecronista hanno fatto immediatamente il giro del web, gli spettatori chiedono la squalifica della modella brasiliana, ecco cosa ha detto

Dayane Mello è una delle concorrenti del Gf Vip che ha indubbiamente fatto più discutere in questa edizione, in più di un’occasione la modella brasiliana si è trovata in mezzo a discussioni con altri concorrenti in cui non si è mia tirata indietro, anzi ha sempre detto quello che pensava in faccia, anche quando è dovuta andare contro la sua amica speciale, Rosalinda Cannavò, senza peli sulla lingua le ha espressamente detto che la loro amicizia era giunta alla fine, nonostante qualche minuto prima le due erano intente a farsi delle dolci carezze.

Infatti Dayane più volte è stata descritta dai suoi compagni come altalenante e con una doppia personalità, la maggior parte delle volte secondo loro cambia idea ogni due minuti, come nell’episodio in cui voleva tornare a casa dalla figlia, convintissima di uscire dalla porta rossa l’aveva annunciato ad Alfonso Signorini ma dopo qualche minuto ha cambiato idea ed ha deciso di rimanere nel realty, diciamo che per tutti questi motivi all’interno della casa si è creata più nemici che amici, allo stesso modo fuori dal programma , in cui il pubblico di divide nettamente su Dayane, c’è chi pensa che dovrebbe immediatamente uscire per la sua maleducazione e chi invece la sostiene, anche dal Brasile, per il suo carattere forte.

Ma nelle ultime ore la bella modella brasiliana è tornata al centro di una polemica piuttosto grave, infatti la Mello avrebbe fatto un ennesimo scivolone pronunciando una farse di cattivo gusto che ha fatto arrabbiare moltissimo i telespettatori a casa, soprattutto perché Dayane avrebbe pesantemente offeso uno dei beniamini del reality, Francesco Oppini, vediamo cosa ha detto.

Leggi anche->Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: “Abbiamo perso il nostro bambino”

Dayane Mello contro Francesco Oppini “lo ammazzo” bufera sul web

“Se oggi Francesco lo becco di nuovo a parlare io lo ammaz-” bloccata solo da Rosalinda. PROVATE A GIUSTIFICARE DAYANE ANCHE QUESTA VOLTA#TZVIP #GFVIP pic.twitter.com/hmYhHFHkpq — Libera🌸 (@__occhiprofondi) January 4, 2021

Come ben ricorderete Dayane ha spesso avuto discussioni con Francesco Oppini, inizialmente tra i due si era creata una bellissima amicizia tanto che la gente da casa aveva iniziato a pensare che tra loro ci fosse del tenero, ma dopo qualche settimana qualcosa si è rotto trasformando la loro amicizia in una guerra continua anche quando Francesco è uscito dalla casa gli animi non si sono placati, anzi, i due in più occasioni hanno discusso anche da lontano, tramite uno schermo.

Ma nelle ultime ore è accaduto un episodio che ha riportato la Mello al centro della polemica, sul web è iniziato a circolare un video che è diventato subito virale in cui la modella brasiliana ha utilizzato un termine che non ha fatto piacere agli spettatori, a cercare di censurare le parole della gieffina ci ha pensato l’amica Rosalinda, che accortasi delle gravi parole e delle gravi conseguenze che Dayane avrebbe potuto subire, ha cercato di interromperla dicendo “no no no“.

La frase in questione pronunciata da Dayane è ” ti dico che se oggi becco di nuovo Francesco a parlare io lo ammaz..” a quel punto quando Rosalinda stoppandola le ha fatto capire cosa stesse dicendo anche Dayane si è stoppata ed ha cambiato immediatamente discorso per cercare di non destare sospetti, tutta via anche se c’è stato il tentativo di bloccarsi, gli utenti sul web hanno avviata una lunga polemica sulla modella brasiliana, non essendo questa la prima volta in cui lancia delle offese gratuite, hanno chiesto al programma la squalifica immediata per il suo comportamento.

Leggi anche->GF Vip, Elisabetta Gregoraci non sarà ospite in studio: “Non è per gelosia”

Vedremo se Alfonso Signorini deciderà di affrontare la questione la diretta interessata e soprattutto vedremo la reazione di Oppini presente in studio.