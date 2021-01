GF Vip, Elisabetta Gregoraci non sarà ospite in studio: “Non è per gelosia”

Elisabetta Gregoraci non sarà presente nello studio del GF Vip durante l’appuntamento serale: troppo gelosa della neo coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? Ecco spiegato il reale motivo.

I fedeli telespettatori del Grande Fratello Vip 5 già stavano aspettando il momento durante il quale Elisabetta Gregoraci dallo studio del GF avrebbe commentato in diretta le ultime news sulla love story tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Purtroppo saranno delusi: Elisabetta ha infatti fatto sapere che alla diretta di lunedì 4 gennaio 2021 non sarà presente: ecco perché.

L’annuncio su Instagram

È stata la stessa Elisabetta a comunicare ai fan la propria assenza alla puntata di lunedì 4 del GF Vip: “Non sarò in studio“, ha semplicemente annunciato via social, senza aggiungere altri dettagli per spiegare le motivazioni dietro a questa particolare scelta.

Una dichiarazione che ha già fatto molto parlare, dando il via così a numerose battute ironiche sulla presunta gelosia di Elisabetta nei confronti dei “Prelemi“, la coppia formata da Giulia Salemi con il suo ex flirt nella Casa Pierpaolo Pretelli.

L’ex velino di Striscia la Notizia infatti, che era stato illuso e deluso dalla Gregoraci, dopo la sua uscita dalla Casa si è rifugiato tra le braccia di Giulia che sembra corrispondere pienamente i suoi sentimenti, a differenza dell’ex moglie di Briatore.

I fan della Gregoraci resteranno così a bocca asciutta durante la trasmissione, dovendo rinunciare ai commenti a caldo della donna sulla love story tra Pretelli e la Salemi.

La storia tra i due negli ultimi giorni ha infatti subìto una grande accelerazione esponenziale, facendoli finire addirittura sotto le coperte.

Chissà come avrebbe reagito Elisabetta, sicuramente stuzzicata dal conduttore Alfonso Signorini sull’argomento.

L’assenza di Elisabetta Gregoraci: le vere motivazioni

Ma quale sarebbe quindi il reale motivo della sua assenza? Anche se la showgirl non l’ha dichiarato esplicitamente, dalle sue Instagram Stories si apprende chiaramente che Elisabetta si trova attualmente a Dubai.

Dopo Capodanno infatti la Gregoraci è partita con l’ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco verso la prestigiosa meta, raggiungendoli per una breve sosta nella città degli Emirati Arabi uniti che la terrà lontana anche per le prossime ore, impedendole così la partecipazione al talk serale del Reality.

Nelle fotografie sui social Elisabetta è infatti apparsa serena e rilassata a Dubai insieme al figlio, lontano da tutti i gossip e soprattutto dalla storia tra Pretelli e la Salemi.