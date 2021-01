Edoardo Vianello sconvolto da un gravissimo lutto: “La sento sempre con me”

Edoardo Vianello ha raccontato a Storie Italiane la sua triste vicenda con una gravissima perdita di una persona importante della sua vita

Il celebre cantautore romano è stato ospite a Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele che riscuote un grande successo di pubblico. La storia che ha raccontato è di estrema attualità con l’emergenza Coronavirus, ma porta alla luce un gravissimo lutto che ha sconvolto la sua vita. Si tratta della scomparsa della figlia Susanna, scomparsa nello scorso mese di aprile. Una perdita che ha portato un vuoto grandissimo nella sua vita, tanto che ancora oggi fa fatica a raccontare l’accaduto. Negli studi ha fatto emozionare tutti i presenti, oltre agli spettatori da casa. Un drammatico racconto purtroppo di estrema attualità, un dramma che tantissime famiglie hanno vissuto senza poter stare accanto ai cari negli ultimi istanti di vita. Anche per questo il cantautore afferma di non essere mai riuscito a rendersi conto per davvero della scomparsa della figlia. Per lui resta tutto un incubo, tanto da aspettarsi ancora “una telefonata della figlia da un momento all’altro” per potersi liberare da questo incubo che sta vivendo.

Edoardo Vianello ha spiegato di voler far finta che sua figlia sia venuta a mancare per colpa del Covid, anche se sa bene che non è stato così. Il cantautore ha spiegato di volerla aspettare per vedere le partite della Roma insieme, la loro squadra del cuore che permetteva ad entrambi di trascorrere dei momenti insieme. Un duro colpo per la sua vita, anche se come detto ad 82 anni non riesce ancora a darsi una spiegazione per la perdita di Susanna che ha creato un grandissimo vuoto nella sua vita. Poi il cantautore si è soffermato sull’importanza di fare il vaccino contro il Coronavirus. “Dobbiamo farlo tutti” ha dichiarato nel programma di Eleonora Daniele, invitando anche le persone più scettiche che solo in questo modo si potrà finalmente tornare a vivere con la libertà di un tempo.