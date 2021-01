Eleonora Daniele, l’aggressione sconvolgente: spettatori rimasti senza parole

Eleonora Daniele protagonista di un “fuori onda” a Storie Italiane che ha lasciato senza parole gli spettatori. Scopriamo di cosa si tratta

La conduttrice padovana sta ottenendo grandissimi risultati al timone di “Storie Italiane”, il programma di Rai Uno che intrattiene milioni di italiani. La sua conduzione impeccabile è molto apprezzata dal pubblico, che la segue con tanta passione ed interesse. Anche nella doppia veste di mamma e conduttrice, sta andando avanti con grandissima professionalità, anche se un episodio di qualche giorno fa ha rischiato di compromettere la sua posizione all’interno della rete pubblica. Tanti gli argomenti ed i temi trattati nel suo salotto, con uno sguardo costante all’attualità che in questo periodo resta quella dell’emergenza Coronavirus. Ma a “Storie Italiane” si lascia spazio anche a tematiche più leggere oltre a quelle di cronaca, e facciamo riferimento a quello che riguarda il mondo dello spettacolo e del gossip, che occupa ampio spazio nelle preferenze degli spettatori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

Eleonora Daniele resta una delle conduttrici più apprezzate dal pubblico, ma qualche settimana fa un episodio spiacevole ha rischiato di compromettere la sua posizione all’interno della Rai. In occasione delle polemiche per alcuni assembramenti che si erano verificati a Roma nella zona Ponte Milvio, con un gruppo di ultras della Lazio che di distanziamento e norme di sicurezza non ne volevano sentire. In quell’occasione purtroppo la troupe di “Storie Italiane” in esterna è stata aggredita in modo violento, con il bollettino che ha portato alla luce un trauma cranico e facciale per un giornalista. Un episodio deprecabile, che ha gettato nello sconforto la conduttrice veneta che è rimasta senza parole insieme agli spettatori. La padrona di casa di Storie Italiane si è scusata con il pubblico e si è sincerata delle condizioni di salute dell’inviato. Questo episodio ha turbato non solo lei ma anche i telespettatori, una macchia nel suo programma che evidenzia anche lo stato di malessere che si respira nel nostro paese ormai da tempo.