Vediamo la dolcissima e super emozionate immagine che Barbara D’Urso ha pubblicato su Instagram, insieme a qualcuno di speciale.

I suoi programmi sono sempre molto amati e super seguiti, stiamo parlando di Barbara D’Urso, che in questo momento si sta godendo delle meritate vacanze per il periodo natalizio.

Vediamo insieme, la fotografia che ha pubblicato nelle ultime ore che ha lasciato tutti senza parole, per la sua dolcezza.

Barbara D’Urso su Instagram l’immagine emozionante: “Noi insieme….per sempre”

Lei è la regina di Canale 5, con i suoi vari programmi è impegnata praticamente tutta la settimana, ed in questo momento si sta godendo le vacanze natalizie.

Stiamo parlando di Barbara D’Urso, dove negli ultimi giorni si era vociferato di un suo possibile fidanzamento, ma che lei non vuole mostrare.

E per il momento, non sono arrivate voci di conferma dalla diretta interessata, ma poche ore fa ha pubblicato una bellissima immagine sul suo profilo social di Instagram.

Possiamo infatti vedere, Barbara, con accanto a se i suoi amori di tutta la vita, ovvero i due figli, che ormai sono diventati uomini, e la didascalia accanto è dolcissima:

“Inizia un nuovo anno… Noi Tre insieme.. sempre”

L’immagine nel giro di pochissime ora ha fatto il pieno di commenti, ed in molti le hanno fatto notare la sua somiglianza con la mamma che le è venuta a mancare molto presto nella sua vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Mentre altri commenti sono stati per la dolcezza e l’amore che sprigiona questa immagine pubblicata.

E voi cosa ne pensata? Anche per voi, come per Barbara, i vostri figli resteranno un punto fermo nella vostra vita, ed un grandissimo amore che non si interromperà mai?